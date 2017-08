Idiomas opuestos

Este jueves pasado me encontraba sentado en un poyo o banco de piedra de esos que, por suerte, sobreviven en mi pueblo y lo vi. Observé una escena en la que unos abuelos acercaron un cochecito en el que iban cómodamente instalados dos gemelos hacia la puerta de un negocio. De él salió la madre, que comenzó a hablarles y a acariciarles la tripita, las rodillas, los pies; los nenes, que todavía no han roto a lo que nosotros llamamos hablar, reían y reían.

Siempre me ha llamado la atención el idioma del que se sirven las mamás para tratar con los infantes. Estoy plenamente convencido de que es cosa de extraterrestres. «Cusquís majinín bisbís rosites mamacú piqui piqui» decía la chica, y los chiquillos venga a reír. Sí, claro, usted podrá decirme que los rorros entienden, sobre todo, el lenguaje gestual, mas no me convence por entero; esta maravilla o es cosa de extraterrestres o de personas dotadas de poderes especiales. Ocurre algo parecido con los abuelos. Me pasó con un yayo en julio en las fiestas de mi pueblo durante el pasacalle de la mañana con los gigantes y cabezudos. En una de las paradas, yendo yo sacando fotografías, observé que mi quinto sonreía a la nieta que todavía no dice ni mu mientras empujaba el carricoche y le decía «Sí, cariño». Yo le pregunté: «¿Le entiendes lo que te dice?». «Desde hace unos tres meses, desde luego». «¿Qué te ha dicho?». «Que ese gigante lleva pendientes como su mamá, que le viene sonriendo desde que ha empezado la música y que ha mirado a un pájaro que nos ha sobrevolado antes». Lo dicho: de otra galaxia.

Estos hablares me recuerdan aquellas expresiones ilógicas, frecuentemente surrealistas, de los cantares infantiles que escuché y que canté: «En la calle ancha de san Fernando / hay una fuente de siete caños / con agua fresca como una rosa / para las chicas de Zaragoza. / En Zaragoza ha sucedido / la Torre Nueva que se ha caído. / Si se ha caído, que la levanten, / dinero tienen los estudiantes. / Los estudiantes no tienen nada / más que dos cuartos para ensalada». De esta irracionalidad participan las nanas; se canta una canaria: «Si este niño se durmiera,/ le daría un dineral,/ pero después de dormido/ se lo volvería a quitar», que se asemeja a esta riojana: «Si mi niño se durmiera,/ yo le daba medio real/ y, si se despertaría [sic],/ se lo volvería a quitar». En Navarra han recogido un arrullo que incluye la figura del padre: «Mi niño se va a dormir,/ su padre lo quiere mucho:/ le ha dicho que le traerá/ de la feria un cucurucho».

Y no sé qué opinarán ustedes acerca de estos lenguajes. A mí me parecen mucho más racionales, realistas y honestos que los de tantos personajillos que pululan por las alturas y no se cansan de emitir estupideces y mentiras a tutiplén. Como diría mi abuela Felisa, no tienen ninguna gracia.