Al pasear o viajar estos días se comprueba cómo vuelve a correr y encharcarse el agua por montes, campos, ríos o riachuelos tras el 'mal tiempo' de las últimas semanas en las que la nieve y la lluvia han vuelto a acompañarnos. Reconforta observar su poder regenerador y el potencial de vida que entraña devolviendo humedad a un entorno reseco, tras tiempos de escasez. Debería hacernos pensar seriamente sobre la importancia del recurso, dejando de lado esa realidad paralela en la que nos empeñamos vivir en la que los preavisos oficiales de sequía parecen no afectarnos directamente mientras corra el agua al abrir un grifo; la imagen de pantanos convertidos en charcas, de pozos y acuíferos secos, o de camiones que la suministran en algunas poblaciones del país, debe alertarnos sobre su escasez.

El Foro del Agua que se celebra en Brasilia presenta cifras estremecedoras sobre lo que puede ser uno de los ejes centrales para la habitabilidad del planeta, la política y la economía mundial en las próximas décadas: 1) la mitad de la población mundial (3.600 millones de personas) vive en zonas potencialmente pobres de agua, pudiendo llegar hasta 5.700 millones en 2050; 2) más de 2 mil millones de personas no tienen acceso a agua potable, provocando 800.000 muertes anuales; 3) un tercio de las aguas subterráneas están sobreexplotadas; 4) los niveles acuíferos actuales están próximos al máximo compatible para la vida. Paradójicamente, su consumo crece exponencialmente en hogares, agricultura, jardinería, industria, producción de energía no fósil, etc., desajustadamente con los recursos existentes; por ejemplo, cada ciudadano occidental según la ONU consume diariamente 5.400 litros de agua (equivalente a los de una piscina olímpica) sumando la que utiliza para higiene, cocina y la producción previa de alimentos; es la 'huella hídrica' particular que solo supone el 10% del gasto total.

La perspectiva de futuro es poco alentadora. El aumento estimado de la población humana y sus modos de vida hacen prever que la demanda de agua aumentará, al menos, un tercio hasta 2050, a lo que se añade el efecto perturbador del cambio climático en curso; en consecuencia es posible que a las migraciones y conflictos actuales se sumen las 'migraciones climáticas' y otras dificultades provocadas por las penurias hídricas esperadas. Un panorama inquietante en el que el agua será un eje central, y en el que solo la inteligencia colectiva para su uso racional puede preservar la habitabilidad y hospitalidad de nuestro planeta.

Otro reto del que no siempre somos conscientes, envueltos en otras coyunturas políticas y económicas más aparentes.