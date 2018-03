Hacia la huelga feminista

El 8 marzo es una fecha marcada en el calendario para las militantes de Izquierda Unida. Este día no es un día de celebración, sino de lucha, donde se recuerda aquellas 146 trabajadoras del textil que perdieron la vida luchando por mejorar sus condiciones de trabajo.

Este año el movimiento feminista hace un llamamiento a la huelga, que desde IU apoyamos desde el convencimiento de que debemos movilizarnos con firmeza para denunciar la evidente discriminación que sufrimos las mujeres en tantos ámbitos. Y desde la convicción también de que sólo desde la movilización permanente conseguiremos transformar esta injusta y reaccionaria realidad.

Apoyamos la huelga en el trabajo, en los hogares, en los cuidados, en el consumo, en el ámbito estudiantil,... Tenemos que explicar que la discriminación laboral es mucho más que la discriminación directa; tenemos que trasladar el valor social que tienen los cuidados y que, precisamente por ser mayoritariamente realizados por mujeres, esta sociedad neoliberal no los valoriza económicamente; tenemos que visibilizar que en el consumo se unen las peores caras del capitalismo y patriarcado, para usarnos como objetos y explotarnos descaradamente, basta simplemente con quedarse unos minutos viendo la publicidad en televisión para ser conscientes de este hecho; Tenemos que apostar por la educación como principal herramienta para acabar con el machismo, y los modelos educativos de la derecha con sus privatizaciones y sus dogmas, no sólo no están sirviendo para avanzar en igualdad, sino que siguen reproduciendo los peores roles machistas en el alumnado.

Instamos a que la lucha continúe sin tregua, también a partir del 9 de marzo, en nuestros trabajos, en nuestros ámbitos familiares y personales, en próximas movilizaciones y también en los próximos procesos electorales porque, sobran las razones.

Tenemos que soportar una persistente división sexual del trabajo con una brecha salarial cercana al 30%. Una perpetuación del papel de las mujeres como sostenedoras de la vida y los cuidados, soportando en muchos casos dobles jornadas por la falta de corresponsabilidad de los hombres y del Estado neoliberal. Una violencia sistemática y continuada contra las mujeres sostenidas por el patriarcado y amparada en el sistema político capitalista y patriarcal que pretende un retroceso de los derechos conquistados y nos golpea con asesinatos machistas, agresiones sexuales y violaciones, alquiler de los vientres/úteros de mujeres, explotación sexual y prostitución.

En pleno siglo XXI resulta ya insoportable la invisibilización de las mujeres, la falta de representación en espacios sociales, políticos y culturales, la asimetría en el reparto del poder.

Juntas conseguiremos hacer del día 8 de marzo un día histórico en el que demostraremos que si nosotras paramos se para el mundo. Llenaremos las calles y plazas demostrando la fuerza del movimiento feminista.