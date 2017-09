La hormiga enamorada

Se han deslizado serenas estas últimas noches entre agradables temperaturas que contrastaban con las bochornosas de días anteriores, y han ido incluso acompañadas de calmosas lluvias que harán henchirse de precioso líquido a los hermosos racimos de uva que aguardan en las viñas a las manos y máquinas ávidas de bodegas. Este arranque tan lírico por mi parte se debe a que, en medio de esta vida tan ajetreada, existen numerosos oasis donde podemos disfrutar de frecuentes momentos encantadores. Me ocurrió ayer, en el transcurso de un almuerzo de migas de pastor preparadas por Buenaventura, el especialista de la cuadrilla, quien aportó además un queso camerano que le regalaron el jueves en Ortigosa.

Y entonces me enteré. Mientras el cocinero revolvía el menú con la cuchara de palo, nos preguntó si habíamos oído eso de que, dentro de la vitrina que protege el busto de la Dama de Elche en el Museo Arqueológico Nacional, había aparecido una hormiga. El episodio dio lugar a toda clase de comentarios. Hubo uno que hasta recordaba que dicha matrona le aparecía dibujada en la Enciclopedia Escolar Álvarez (grado de iniciación profesional) que él estudiaba allá por 1959. La realidad es que el menda no había escuchado la noticia. Recuerdo haber visto a esa señora una vez en los años sesenta, cuando ella vivía en el Museo del Prado; después ya no he tenido el gusto.

Los compañeros de mesa hicieron hincapié en la ajetreada vida que esta bellísima y misteriosa mujer ha llevado desde que se hizo patente en 1897, el mismo año que llegó la luz eléctrica a mi pueblo desde el barrio pedáneo de Recajo; hubo quien defendió con ardor guerrero que la dama debía volver al lugar que eligió para aparecerse a los levantinos. Sin embargo, fue mi chica quien dio con la solución a tanta elucubración tertuliana. Según ella, lo importante es la realidad de la presencia de la hormiga en lugar tan precioso, lo cual no puede deberse a otra razón que el haberse enamorado de la muchacha ibérica. Cuando estábamos acabando con el queso camerano y ante nuestra extrañada admiración por la teoría mostrada, mi chica prosiguió informándonos de que en distintos museos de Madrid se están produciendo en los últimos tiempos enigmáticos abandonos de sus puestos por parte de ciertas obras de arte durante la noche, hartas de su aburrida inmovilidad a lo largo de tantas jornadas. La más comentada de todas las fugas es la de un retrato de Isabel II por Federico de Madrazo, que corre apasionada hacia la sala donde se expone La rendición de Breda, mientras huyen despavoridos a refugiarse donde pueden tanto los soldados del general Spínola como los de Nassau. Naturalmente, esta situación no ha sido dada a conocer al gran público, entretenido con otras menudencias.

Según mis últimos informes, las autoridades museísticas han llegado a un acuerdo con la hormiga, pero no con Isabel II, quien se muestra irreductible. Cosas de la independencia (de esta mujer; no piensen en otro tema, pillines).