HORARIO DE CONSULTA

Se confirma que cuando se acaricia un círculo se vuelve vicioso. Es cierto que la respuesta del Gobierno a los atentados de Cataluña fue rápida, pero no lo es menos que no había nadie escuchándola y por eso seguimos discutiendo el concepto de nación y, como siempre, de la discusión no sale la luz, pero salen chispas. La división por el proyecto multinacional es ahora plurinacional, pero antes convendría saber qué es una nación. ¿Una agrupación de gente nacida en el mismo sitio, a pocos kilómetros de distancia, como corresponde a una patria de distancias íntimas, o una agrupación de catetos? No se ponen de acuerdo sobre el número de naciones que alberga España y sólo falta un mes para que el anunciado referéndum sobre la independencia catalana haga imposible lo que hasta ahora era difícil. En ese tiempo hay que recuperar «el nivel de inversión del Estado». ¿Cómo se puede evitar un choque de trenes con los maquinistas que tenemos? Por fortuna, la mayoría de los españoles, que no sabemos si es tan inmensa como se asegura, está hablando más de Isco y de sus dos goles a Italia que de Rajoy y de Puigdemont. La gente quiere divertirse y las propuestas territoriales no son muy divertidas.

«Nadie va a liquidar la democracia española», sigue diciendo Rajoy, que continúa prestándole sus últimos auxilios. Mientras, tanto Sánchez como Rivera le aconsejan que no aplique el célebre artículo 155, que debe su notoriedad a su ausencia. Su espada, mientras no se desenvaine, ni pincha ni corta. Por eso los altos cargos del Gobierno se conforman con que el presidente electo dé «un gesto de autoridad», pero el consultorio no puede permanecer abierto, porque ha llegado la hora del cierre. Por las puertas giratorias se cuela mucha gente, aunque ellas no giren y suelan quedarse quietas mientras unos van y otros vienen. Todos fuera de la hora de consulta.