Homeópatas catalanes

Después de contemplar, cada vez más 'ojipláticos', lo que está pasando en aquellas tierras del nordeste de España, sé que muchos de ustedes se estarán preguntando hasta cuándo y, lo que es más importante, hasta dónde vamos a llegar con esta parida. Pues hay que tener calma. No se me amontonen, que diría don Mario, tranquilidad, buenos alimentos y piensen que hay varios organismos en España, unos allá y otros aquí, que están trabajando para que todas estas burradas desaparezcan de una vez.

Y es que unos creen que para mejorar el conflicto catalán sería bueno adoptar las medidas que propone el Gobierno de España, y otros creen que lo bueno sería adoptar las medidas que propone el Gobierno catalán. Ya saben, lo de siempre, para gustos están los colores. ¿Pero tan distantes están estas series de medidas a tomar?, pensarán ustedes. Pues sí, majetes, para qué nos vamos a engañar: el Gobierno de España quiere sanar al enfermo catalán aplicándole los sistemas de la medicina tradicional y, a lo visto, el gobierno catalán prefiere hacerlo siguiendo los principios tradicionales de la homeopatía.

Como ya saben ustedes la homeopatía es un sistema de medicina alternativa basado en la doctrina de que lo similar cura lo similar (similia simílibus curentur, que decían los romanos que para esto de hablar latín eran una cosa tremenda) y también, y gracias a este cómodo sistema del corta y pega, paso a informarles de que este modo terapéutico consiste en dar al enfermo que se desea curar (aunque en diferentes dosis) los mismos productos que ponen enfermos a individuos sanos. Fácil, ¿no? ¿El enfermo está jodidillo?, pues para ir poco a poco disminuyendo sus síntomas, y con miras a que su salud mejore, se le alimenta con los mismos comistrajos que desde hace años viene ingiriendo, buscando así, de forma homeopática, la sanación definitiva del infectado.

Y esta es la única explicación que yo le encuentro a toda esta serie de burradas que estamos viviendo. Tenemos una sociedad enferma por la reiterada ingestión de productos intelectuales contaminados (pseudo intelectuales en este caso) y a la que ahora parece ser que se la desea sanar homeopáticamente recetándole, desde su Parlamento, la ingestión de los mismos productos contaminados que la vienen enfermando desde hace años.

Y así, y a pesar de que la mayoría de los catalanes no quieren caldo, por arte de magia de ese sistema parlamentario que concede más escaños a los que menos votos tienen, desde el Parlamento catalán se ha tomado la decisión de darles taza y media. Tazas estas que va a repartir ese nuevo presidente parlamentario, patán y palurdo... que es el molt poc honorable señó Torra.

Y así su proyecto pasa por: crear una república catalana, seguir validando los datos del referendo ilegal de octubre, continuar llamando presos políticos a los políticos presos y exilados a los prófugos, decir que quieren negociar pero adelantando que su posición nunca se moverá de la de salida, decir que en Cataluña existe una crisis humanitaria, que la democracia está en entredicho, decir que el fascismo de los españoles que viven en Cataluña es infinitamente patético y repulsivo, que los catalanes viven ocupados por los españoles desde 1714, que va a reponer las leyes derogadas y... y... y...

Homeopatía. Si es verdad que quieren curar al enfermo aplicándole estas medicinas, no duden de que lo quieren hacer de forma homeopática. Pero es que todo esto tiene el problema de no priorizar la sanación del paciente, por lo que, teniendo en cuenta que lo que no mejora empeora, cuando las medidas homeopáticas demuestren su inutilidad ya sólo quedará reconducir el tratamiento por el camino de la medicina tradicional, ya saben, análisis, tratamientos preventivos, cirugía, en fin, todas esas cosas... no sé si se me entiende lo que quiero decir. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, y ya saben, no tengan miedo.