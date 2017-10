Una herramienta para negociar

En una entrevista al profesor Juan José Rubio publicada el 2 de octubre en este periódico bajo el titular «La Rioja no aceptará perder ni su estatus ni recursos en la nueva financiación autonómica» se hacen algunas afirmaciones sobre FEDEA (la Fundación de Estudios de Economía Aplicada) y sobre un reciente informe nuestro que quisiera desmentir o al menos matizar.

En primer lugar, FEDEA no es una entidad «con fin de lucro» como se afirma en el artículo citado sino una fundación sin ánimo de lucro que busca contribuir al interés público con su labor investigadora. Con ese ánimo, hemos preparado un simulador que permite cuantificar las implicaciones de las propuestas de la Comisión de Expertos para la revisión del sistema de financiación autonómica partiendo de los datos liquidados de 2015 y bajo cualquier combinación de valores para los parámetros del sistema que la Comisión ha dejado abiertos. El simulador está disponible en junto con un informe en el que se resumen los resultados obtenidos para una amplia colección de posibles escenarios.

Puesto que hay que empezar por algún sitio, en el informe se parte de un escenario continuista del que se advierte que se toma como punto de partida únicamente por conveniencia (p. 12). Seguidamente, se analiza como cambiarían los resultados dependiendo de los valores que se acuerden para parámetros tales como el peso que el sistema asigna a los costes fijos o a la dispersión de la población. No hay, por tanto, un único cálculo cerrado del que se pueda extraer una predicción concreta de lo que cada comunidad va a ganar o perder con el sistema propuesto por la Comisión, sino muchos cálculos que ilustran posibilidades muy distintas en función de cómo vaya la negociación. El modelo contiene un único parámetro puesto a ojo (porque no existe actualmente la información necesaria para fijarlo con la precisión que sería deseable) pero los posibles errores en este ámbito tendrían un efecto muy reducido sobre los resultados. Finalmente, no acabo de entender como se podrían hacer los cálculos pertinentes sin utilizar información sobre el modelo actual, lo que no parece gustarle al prof. Rubio.

La cifra de 132 millones de pérdida de financiación que cita el prof. Rubio se toma de un escenario concreto y corresponde a un cálculo intermedio, antes de aplicar la condición de statu quo que, de acuerdo con la recomendación de la Comisión, garantizaría que nadie pierda financiación en el año base del nuevo sistema. En ningún sitio, por tanto, se dice que la Rioja vaya a perder el 13% de su financiación como afirma mi estimado colega. De hecho, la predicción continuista sería que la comunidad se queda como está.

No me alargo más. Nuestro objetivo con este informe ha sido el de ofrecer a todas las comunidades autónomas una herramienta que contribuya a una negociación transparente e informada. No veo donde está la irresponsabilidad de la que tan alegremente se nos acusa.