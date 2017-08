Heraldos negros en Las Ramblas

Al ver en la televisión las imágenes de Las Ramblas, tras los bárbaros sucesos, consecuencia del desconcertante iluminismo de los yihadistas, me han venido a la mente aquellos versos de César Vallejo, en su poema «Los heraldos negros», que dicen: «Hay golpes en la vida, tan fuertes... yo no sé! / Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos, / la resaca de todo lo sufrido / se empozara en el alma...yo no sé! / (...) serán tal vez los potros de bárbaros atilas; / o los heraldos negros que nos manda la muerte.» (...)

Tras el impacto inicial del atentado, no por posible y casi esperado menos doloroso, uno no deja de preguntarse ¿por qué?, ¿qué puede llevar a unas personas a perder su humanidad y matar indiscriminadamente? Porque puede llegarse a entender que uno cometa un crimen en un momento de ira irrefrenable, de pasión descontrolada o de egoísmo psicopático, pero matar indiscriminadamente, por el mero hecho de hacer daño, resulta difícil de entender.

Hay quien dice que lo hacen por motivación religiosa, que los asesinos se acaban creyendo que es un mandato divino, pero a mí me cuesta creerlo, pues deberían juntarse en dichos sujetos varias premisas, a cual más difícil: una carencia cultural severa, que les lleve a no saber interpretar su lugar y su misión en el mundo; una falta de capacidad para ver y entender la realidad, que les haga presa fácil de falsos mesías y del adoctrinamiento; una idea falsaria de Dios, al que ven como ente vengativo y no espiritual; y una ridícula visión del futuro paraíso, en el que los crímenes serán premiados. Parece demasiado, aunque haya otras muchas premisas, para que alguien pueda juntarlo en su cabeza. Como dice un amigo: «No creo en mi religión, que es la verdadera, como para tomarme en serio otras.»

Otros hablan de que son jóvenes desarraigados, en medio de dos culturas, presa fácil de los cazadores de almas, personas que se encuentran a caballo entre dos mundos, que no entienden y en los que no se encuentran cómodos, y que necesitan ser dirigidos con mano férrea, pero tampoco acabo de verlo claro. Lo más que puedo decir es que se me escapan las motivaciones que un humano puede tener para lanzarse a la barbarie de asesinar indiscriminadamente.

Nosotros, los demás, los que creemos en un mundo sin violencias, sólo podemos decir que la razón está con nosotros, que somos mejores y que somos más, afortunadamente, y que la verdad y la razón siempre deberían acabar saliendo adelante.

Me viene a la memoria la letrilla de una jota que dice: «A una rambla en Barcelona / le llaman la de las flores, / en la que pasen chicas / tan hermosas como soles».

Pues eso, a seguir paseando por Las Ramblas, porque, aunque los asesinos hayan producido mucho dolor, en realidad no han conseguido nada. Ni lo van a conseguir.