Hambre y superpoblación

Me ha llamado la atención que el grupo de los siete países más industrializados del mundo, el G-7 (aunque uno ya no sabe cuantos grupos G hay), haya dicho que va a tomar medidas para que desaparezca el hambre en el mundo en el año 2030. Dicho así, parece una buena intención, pero me temo que el hambre en el mundo depende de algunas cosas que no puede controlar el G-7 y una de ellas es la guerra. En los países propensos al hambre endémica, la guerra es un desencadenador inmediato de la llamada 'salsa de San Bernardo' y no parece que el G-7 esté en condiciones de acabar con esta posibilidad, cruel y cierta, de las guerras; la otra causa del hambre, para mí la principal, es la superpoblación. Ya no sirven razonamientos, que se usaban desde el siglo XVIII para estimular los nacimientos, que comparen la producción mundial de alimentos con el consumo, pues es una falacia pensar en el reparto de lo sobrante en el primer mundo para que coma el tercero, como bien se ha demostrado; pero, aunque este reparto fuera posible, la superpoblación es un peligro inminente para la vida en el planeta. Hay estudios que no alargan la vida en la tierra, al menos como la entendemos ahora, más allá de la mitad del siglo XXII, pues los residuos urbanos de la superpoblación galopante en que estamos sumergidos envenenarán todo: aguas, aire y demás cosas necesarias para subsistir.

Mientras haya religiones -¿por qué siempre las religiones están en el origen de los grandes males de la humanidad?- que promuevan la natalidad e inciten a tener los hijos 'que Dios mande', la especie humana caminará hacia el precipicio. Es curioso que los sectores ultras, o sea los más conservadores, de las religiones promuevan esa natalidad descontrolada que nos lleva al abismo: desde los sectores religiosos que quieren dominar el mundo a base de tener muchos más hijos que los demás, hasta esos otros sectores, más cercanos a nosotros, que consideran un mandato divino tener muchos hijos aunque se acabe con el planeta. También resulta llamativo que, desde sectores económicos o políticos, se abogue por más nacimientos como remedio a una población envejecida, para poder pagar las pensiones, ese cuento de la pirámide poblacional, tal si tener jóvenes parados pudiera ser remedio de algo.

Los humanos tenemos tendencia a caminar con anteojeras, como algunos caballos de carreras que no ven lo que ocurre a su alrededor y así corren en línea recta, y somos propensos a dejarnos convencer por palabras, como las de Persio en sus cuando dice: «Gocemos aprisa; nuestro es únicamente el día presente: luego no serás sino ceniza, sombra, una fábula». Ese vivir el presente, ese tiene sentido en las pequeñas cosas que nos pueden hacer felices, pero no lo tiene si nos olvidamos de los graves problemas de la humanidad. Quizá deberíamos escuchar otras voces, como la de Voltaire, que nos alerta: «El tiempo es justiciero y pone cada cosa en su lugar». Me temo que llegaremos a esto último, aunque nosotros no lo veamos.