Hablaban de Cataluña...

Un jueves y no cualquiera. Jubilados. Pocas cosas que hacer. Ver pasar lo que queda sentados en un poyo ante la puerta. O mejor, en una terraza tomando el café, tertulia a la fresca. No hay muchas ganas de hablar, las noticias del día propenden a la hipocondría, pero alguien saca el asunto del cambio de nombres de calles en Sabadell. ¿Qué os parece lo de Machado? Se abre un silencio absolutamente sepulcral. Tras el paso del ángel maléfico hay quien resopla y quien sonríe con hastío, quien tamborilea con los dedos en la mesa, quien lanza un borboteo de blasfemias en voz baja, quien silba la Internacional con cierto cachondeo y quien adopta la posición del loto. Por fin, el vozarrón del profesor Serafín Salvatierra restalla en la calle silenciando el ruido del tráfico: ¡Y esos se dicen de izquierda, pues vaya mierda de izquierda, mamones! Y sigue largando una retahíla de insultos hasta que el bueno del doctor Frías lo templa: Venga, Salva, no te sulfures, estos males no tienen cura, para qué alterarnos a nuestros años; ya decía Einstein, que aun haciendo gala de una hermosa cabellera no tenía un pelo de tonto, que las enfermedades más terribles que padece la humanidad son tres: el dinero, las religiones y los nacionalismos. Ya -contesta más templado el viejo profesor de Historia-, pero ¿cómo se puede ser nacionalista y de izquierdas?; y dónde le habrán dado el título de historiador a ese cretino que propone depurar en Cataluña a Goya, Góngora, Cervantes y al Fénix de los Ingenios por considerarlos, escuchadlo bien, excesos de un modelo seudo cultural franquista. Tercia con sorna Carlitos Martínez, enólogo y alquimista: Y a Cervantes, Larra, Bécquer, Calderón o Francisco de Quevedo, ¡por fachas!; ¿os imagináis a los escoceses desterrando de sus escenarios a Shakespeare por fascista y a los ingleses a Joyce por irlandés?; estas cosas sólo pasan en este show celtibérico en que vivimos; ¿cómo se puede decir de Antonio Machado que fue anticatalanista, ¿qué leen estos gilipollas catalanes? Carlitos, no te pases -salta como un tigre Roberto Miranda-, no confundas a los nacionalistas de allá con el pueblo catalán, que es muy leído y muy escribido, y el censo electoral es otra cosa. Te has dejado a Riego, Carlitos, al parecer el historiadorcete que hizo la lista también lo ve de falangista con su camisita azul y su canesú... Un coro de carcajadas sacude a la asamblea y Salvatierra, radical republicano, alza lsu café con leche y entona: «». El caso es -se suma el tímido don Luisito- que hace nada se pirraban por decir que Cervantes no escribía bien en castellano porque era del Penedés, y así con Leonardo da Vinci, Teresa de Ávila o Fernando de Rojas; hasta el clarinete y los perritos calientes los inventó un catalán, soberanista por supuesto; lo terrible es que en estos disparates hayan entrado Podemos, Guanyem e Izquierda Unida y, por qué censuran que haya calles llamadas Tenerife, Uruguay, Colombia, Albarracín, Murcia o La Rioja, ¿por franquistas?, ¿por colonizadores culturales? En fin, quién nos iba a decir hace diez años que nuestros vecinos nacionalistas del Norte iban a templar las gaitas hasta lograr la paz social y que la iban a liar en Cataluña, tan culta a latiniparla, de esta manera tan fanática y analfabestia...

Hablan los viejos de Cataluña, de los chicos turismofóbicos de Arran (¿Jarrai?), de la huelga en el aeropuerto del Prat, del quilombo de la CUP. A don Luisito le suena el guasap. Alguien cuenta un chiste y afloran las risas. A don Luisito le tiemblan las manos: Señores, algo espantoso acaba de suceder en Barcelona...

Y no, no fue un jueves cualquiera.