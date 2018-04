H ay una enfermedad enquistada en la sociedad española contemporánea, no incluida entre los cuadros clínicos de la sanidad pública, ni de la privada, y que no es otra que la titulitis. Es decir: la búsqueda de un título universitario como panacea, aunque no necesariamente como meta de adquisición de conocimientos. Y otras veces, como indica su raíz última, una inflamación retórica de la solvencia profesional para aumentar un currículum de modo artificioso. A lo que se añade a veces eso tan recurrente de «estudios de arquitectura, medicina o derecho», entre otros posibles, por aquello de que algún cenutrio o cenutria, camino de su casa, pasaba cerca de alguna universidad y creyó que, por ciencia infusa, ya era detentor de los conocimientos correspondientes a tales profesiones.

Falsos títulos que adornan a los caraduras y que, a falta de formación académica sobre casi nada, desembarcan en algún alto cargo y se sienten impelidos a buscar afeites para su flagrante desnudez de conocimientos. Todos tenemos referencias de como más de un mastuerzo (o mastuerza, perdón) se ha encaramado a puestos de responsabilidad y que, ante su constatable ignorancia, ha hecho del gesto grave y de los silencios ominosos, un rasgo de análisis o prudencia impostada, y con ello, de falsa capacidad de gestión.

Algunos de ellos (y algunas, perdón porque siempre me olvido) tienen lo que en mi infancia escuchaba, sin llegar entonces a comprender bien por qué lo decían mis allegados, cuando se referían a cualquier individuo (o individua) cuya conducta fuera de manifiesta incapacidad para atender cualquier tarea, ante la cual, y por ineptitud, mostraban un gesto taciturno y aparentemente reflexivo, sin que finalmente supieran expresar algo más que un balbuceo incomprensible; aquella situación era definida como «la gravedad del burro», que es esa actitud cabizbaja que muestran los pollinos y que siempre nos hace preguntarnos a los que tuvimos la suerte de ver asnos al natural qué es lo que pasará por el cerebro de estos animales cuando se quedan impávidos, y a los que lo mismo les da arre que so.

No es que apeste la política española, es que produce verdadero hedor, el de un cadáver que se pudre en sus propios juegos de mentiras crecientes, de intereses particulares y de partido.

No hay día en el que no tengamos información sobre comportamientos políticos que sonrojan al más templado, tanto por su carga de hipocresía y cinismo, como por el juego de rivalidades cuyo mayor afán es aferrase al poder para perpetuarse en él. Y a ello se añade con demasiada frecuencia la mala costumbre de adornar y falsear los méritos profesionales, si los tienen y si no engordarlos para darse pote y exhibir conocimientos de los que carecen.

El asunto del Master de la Universidad Rey Juan Carlos no es más que uno de los numerosos casos de incremento de los méritos académicos, mediante la vía de la influencia sobre centros universitarios que, en buena medida, dependen del favor político para cuadrar sus presupuestos. Y ante ello, algunos claustros y algunos profesores no dudan en realizar componendas, apaños, chanchullos, con el fin de regalar como si de una tómbola de feria se tratara títulos de dudosa enjundia, pero que deben resultar golosos a la hora de exhibir méritos ante alguna administración para cuando más de uno abandone la política. Y así adquirir niveles administrativos que de otro modo le resultaría inalcanzable.

Hay ejemplos, malos ejemplos, en todos los partidos políticos (tanto en los que han gobernado aquí o acullá, como entre los que no han tocado pelo) para adquirir méritos de forma fraudulenta, o cuando menos dudosa, y desde luego por un camino menos complejo que para el resto de los mortales, que cuando fueron o van a la universidad, se ganan o ganaron sus títulos con esfuerzo y dedicación cierta; y sin trampas.