LA GRAN MARCHA

Hay cosas nuevas bajo el viejo sol de agosto, que es idéntico al de siempre aunque digamos que hace más calor que nunca. Barcelona acogió ayer la multitudinaria manifestación de protesta contra el terrorismo, que arrancó en los jardines de Gracia y acabó en la plaza Catalunya. Su cabecera estuvo integrada, tal y como quería la alcaldesa, Ada Colau, por miembros de la Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra, vecinos y comerciantes, pero hubo alguien que nunca había acudido a una manifestación en calidad de participante: el rey Felipe VI. Se rompió una tradición monárquica, pero si quieren que continúe habrá que juntar las piezas del jarrón roto. No falta ninguna, pero el puzzle es muy complicado porque Puigdemont ha aprovechado la ocasión para provocar a Rajoy. Le acusa nada menos que de negarle recursos para la seguridad, pero sería la primera vez que el presidente del Gobierno no responde a una pregunta más que con otra.

A falta de otros récords hemos batido el de la deuda pública. Dicho de otra manera: cada español, incluido los que se resisten a serlo, debe 24.500 euros. ¿Cómo se reduce la llamada 'deuda flotante' si los políticos se han acostumbrado a nadar en la abundancia? Curiosamente, el más preocupado es Mario Draghi, que acaba de reconocer que el crecimiento económico en la zona euro se fortalece. La economía no es una ciencia porque está regida por la conducta humana, y las personas somos como somos y no como debiéramos ser. El salario anual más frecuente en España es de 16.490 euros. Quiere decirse que, si no fuera por la economía sumergida, la mayoría hubieran muerto ahogados. Estamos mejor sobreviviéndonos y viendo desfilar al Rey como si fuera uno más, que es lo que somos todos cuando vamos a una gran marcha. Cuanto más grande mejor. Y cuanto más nos guste la marcha.