Gobierno de estabilidad La aprobación por las bases del partido socialdemócrata de la gran coalición en Alemania facilitará el impulso europeo Lunes, 12 marzo 2018, 00:07

Las bases del partido socialdemócrata alemán SPD han aprobado la tercera reedición consecutiva de la gran coalición con el centro-derecha de la CDU/CSU, con lo que termina la provisionalidad suscitada tras las elecciones federales del 24 de septiembre. Merkel cosechó entonces tan sólo el 32,9% de los votos, por lo que buscó un pacto con los liberales del FDP y los Verdes, pero no fue posible. En aquellas circunstancias, Schulz, que había prometido en campaña que el SPD no volvería a pactar con la derecha, se vio muy presionado y tuvo que claudicar, lo que le ha costado el descrédito personal: ha perdido el liderazgo del partido y la posibilidad de optar a un ministerio. Bruselas y las cancillerías europeas han respirado con alivio ya que, en pleno desarrollo del 'brexit', unas nuevas elecciones en Alemania hubieran sembrado una inquietante inestabilidad. Además, la nueva coalición encabezada por Merkel, con ministros socialdemócratas en Finanzas y Exteriores, facilitará probablemente el acuerdo con el francés Macron para liderar ambos países las transformaciones europeas en cartera. Asimismo, la mayor intensidad inversora de Alemania impulsará la actividad europea y la salida de la crisis. Pero no todo es alborozo tras este acuerdo, que han respaldado el 66% de los votantes socialdemócratas, con una participación del 78,3% de la militancia. De un lado, los dos partidos están muy debilitados por los malos resultados en las elecciones federales. De otro lado, sectores europeístas ven con preocupación el hecho de que la oposición en Alemania correrá ahora a cargo de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). El auge de la extrema derecha y el hundimiento del SPD hasta el peor resultado de su historia forman un combinado inquietante. Aunque si la coalición consigue resultados brillantes en la construcción europea y en la reactivación económica podría devolver el crédito a sus integrantes. En cualquier caso, el futuro está hoy más despejado que ayer.