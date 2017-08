GENTE BUENA

Este verano he tenido la dicha de conocer gente extraordinaria. Me he sentido querida y respetada como hacía tiempo que no percibía. Manuel, Consolación, Toñi y Juan Luis han pasado a formar parte de mi vida. Literalmente. No me unen con ellos lazos de sangre. Sólo cariño. Ni siquiera nos conocíamos en persona. Pero cuando nos despedimos a mediados del mes pasado, advertí que un trozo de mi corazón se quedaba con ellos. El único consuelo que sigo encontrando es que cada jornada que pasa es un día más que descontar en el calendario para, si Dios quiere, el próximo año reencontrarnos.

Hay gente excelente por el mundo que te hace muy feliz y, en ocasiones, el destino te guiña un ojo y la cruza en tu camino. ¿Cómo es posible que en apenas doce días creáramos entre nosotros unos vínculos de afecto tan enormes?

No pasa una mañana que no recuerde lo bien que estuvimos juntos, lo que hicimos, lo que visitamos, lo que hablamos, lo que nos reímos, de lo que nos preocupamos, lo que comimos o lo que cenamos. Dónde pasamos un calor de canutas, el frío de aquella noche al raso en una finca, la solemnidad de una ceremonia religiosa o la alegría de las fiestas regadas con cervezas, rebujitos y Rioja. A pesar del tiempo y la enorme distancia física que nos separa los siento muy cercanos. Ellos me dicen lo mismo. Y la razón de que esa experiencia haya calado tan profundamente en nosotros estriba en que todos nos mostramos como somos, sin dobles caras, con sinceridad, confianza y lealtad en aquel oasis de fraternidad que por unos días nos hizo olvidar el desierto cotidiano de traiciones.