Gastronomía para la mente

Este giro gastronómico, revolucionario para algunos, ya no se limita a satisfacer las necesidades orgánicas. Persigue algo más sublime: intenta cautivar o cortejar al intelecto para alcanzar la consideración que habitualmente atribuimos a las obras artísticas

Dentro del sector de la restauración, se viene produciendo un fenómeno inquietante sobre el que me gustaría atraer la atención de los lectores. No voy a referirme a la, a mi juicio, inmerecida popularidad alcanzada por los profesionales de los fogones, ni a los motivos que animan la abrumadora oferta de programas y noticias gastronómicas difundida por los medios de comunicación. La cuestión que me propongo abordar es bastante más elemental.

Si hacemos un poco de memoria, es probable que todavía recordemos que hubo un tiempo en el que los restaurantes y quienes los regentaban se limitaban a dar de comer a sus clientes, es decir, a saciar su apetito. Los platos y recetas que elaboraban en estos establecimientos se ingerían a través de la boca, se masticaban, deglutían, descansaban un rato en el estómago y, acto seguido, iniciaban un intrincado recorrido por nuestras entrañas hasta que volvían a emerger por el extremo opuesto al de su ingreso. Los alimentos que salían de las cocinas no tenían otro destino que el buche de los parroquianos. Ahí se acababa la historia o la experiencia, una experiencia directa, vulgar y, sobre todo, fisiológica.

En la actualidad, las cosas ya no son así de simples. Una parte no desdeñable de los cocineros, los más mediáticos, han decidido reorientar su profesión y embarcarse en una aventura que, por cierto, sólo los privilegiados que gozan de un elevado poder adquisitivo tienen derecho a compartir. En lugar de consagrarse a alimentar los estómagos, como solía ser habitual, han optado por especializarse, por reorientar su oficio, por elevarlo a un nivel superior, a una dimensión que hasta hace poco estaba reservada a los artistas. Su objetivo es alimentar las mentes de sus clientes, seducirlas y estimularlas llenándolas de vivencias únicas, hallazgos sorprendentes, sensaciones inefables no ligadas, o no exclusivamente, al exotismo de los ingredientes, a las combinaciones insólitas o a las técnicas abracadabrantes de elaboración. Este giro gastronómico, revolucionario para algunos, ya no se limita o dirige preferentemente a satisfacer las necesidades orgánicas. Persigue algo más sublime: intenta cautivar o cortejar al intelecto para, de ese modo, alcanzar la consideración que habitualmente atribuimos a las obras artísticas.

La conquista y exploración de un territorio en el que los cocineros jamás habían osado aventurarse ha ido acompañada de otros hechos no menos asombrosos. El más evidente es la desaparición de la comida de los platos, su desmaterialización, la drástica reducción del tamaño de las raciones o la emergencia de una gastronomía 'conceptual' en la que las ideas del genio-cocinero o su justificación intelectual son mucho más importantes que los resultados. Así se entiende que las entelequias gaseosas, deconstrucciones, esferificaciones, espumas sutiles y aires hayan reemplazado la generosidad proverbial y la contundencia de las recetas tradicionales. O la hipertrofia, el crecimiento desmesurado, de las vajillas y de la 'literatura' que rodea esta actividad. Tanto es así que la descripción de los ingredientes de los platos, las emociones ligadas a cada uno, las aclaraciones sobre su confección o sobre la forma y los lugares en que han sido obtenidos y que figuran en la carta de cualquier restaurante de postín podrían considerarse, por méritos propios, un nuevo género literario.

Otro magnífico ejemplo del extremo al que hemos llegado tiene que ver con la pretensión de algunos chefs de extender los derechos de propiedad intelectual a sus creaciones culinarias. Si su iniciativa prospera, los restaurantes que reproduzcan los platos de otros deberán incluir en la información que entregan a sus clientes la autoría de cada plato, estarán obligados a pagar los derechos correspondientes y deberán someterse al escrutinio de los inspectores encargados de vigilar el cumplimiento de la ley y el pago de las tasas. Y es que su genialidad, real o imaginada, y la atención mediática de la que son objeto ha contribuido a alimentar su ego, a ensoberbecerlos haciéndoles creer que son el mayor, si no el único, recurso turístico de un territorio. Esa es la actitud que subyacía bajo las afirmaciones de un reputado cocinero riojano que hace un par de meses decidió, vía redes sociales, afear unas declaraciones del director general de Cultura en las que éste restaba importancia al descenso de visitantes extranjeros de esta comunidad. Al parecer, como señalaba un colaborador de este mismo diario, «a sus casas de comidas ya no acuden tantos guiris pidiendo croquettes».