Que si galgos, que si podencos

Tras los terribles sucesos de Barcelona y dado el lamentable galimatías que se han montado entre dacios, tirios, ilirios y demás troyanos nacionalistas, españolísimos y catalanísimos, me han venido a la cabeza, supongo que como a muchísima gente, imágenes de aquel funesto 11 de marzo de 2004 y del desiderátum político a que dio lugar la desgraciada y bochornosa gestión que de aquellos momentos trágicos hicieron, intentando desvergonzadamente llevarse las aguas a su molino electoral, la plana mayor del Gobierno presidido por Aznar, el PP en su conjunto y muy especialmente el entonces ministro de Interior, el inefable Ángel Acebes. No sé qué tienen los ministros del interior desde los tiempos de aquel individuo que atendía por Corcuera, y aun antes si nos acordamos de Martín Villa, que es para echarse a temblar. El penúltimo de ellos, el pío Fernández Díaz, se montó una 'brigada política' en su queridísima Cataluña para espiar y poner a caldo a los políticos independentistas, lo que contribuyó notablemente al buen rollito entre el Gobierno de Rajoy y el de Puigdemont. Entre otras muchas cuestiones incomprensibles destaca el haber dejado al pairo informativo, esto es, sin relación con Europol, Interpol y otras agencias policiales internacionales especializadas en yihadismo, a la policía autonómica catalana, los Mozos de Escuadra. Según el ex, la política antiterrorista no se puede dejar en manos de gente que no tiene sentido de Estado. Hace un par de años y en un alarde de su sentido de Estado, policías del señor Fernández le dieron el cante a una célula de integristas de que estaban siendo investigados por los Mozos, en presencia del policía catalán infiltrado, vaya papelón. El juez Pedraz se encargó de echarle tierra al asunto. Bueno, pues han sido los Mozos de Escuadra los que teniendo al menos sentido del olfato terminaron con los yihadistas en 24 horas, a pesar de que ni tan siquiera fueron invitados a participar en el gabinete de crisis que se montó el señor Rajoy en Barcelona. Pero eso sí, una vez que llegaron las buenas noticias desde Cambrils se arrejuntaron todos, nacionalistas españoles y nacionalistas catalanes, para contarnos en boca de Rajoy lo bien que se habían llevado los hunos y los . Sin embargo, llaman la atención los comunicados de varios sindicatos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en sentido contrario, si bien dejando en claro el éxito y la profesionalidad de los Mozos, faltaría más. Pero no dicen quién es el malo de la película. Mientras tanto, la Red se llena de mierda y los descerebrados, jaleados por los plumíferos botarates de siempre, se dedican a disparatar contra los inmigrantes musulmanes y a montarla con los bolardos. Nivelazo. Por cierto, ¿irá a la manifa la CUP? No estaría mal. Con una pancarta en la que se denuncien los intereses económicos saudíes y qataríes en Cataluña y lo bien que le ha ido al FC Barcelona luciendo camisetas de esos países que son, como denunciaron la señora Clinton y el señor Assange, los máximos patrocinadores del terrorismo fanático islamista, para entendernos. Porque los chavales que se apuntan al disparate son unos pringaos, los perros de la revolución que diría Lenin, la carne de cañón engañada con el sonsonete de las huríes del paraíso. El rollo, como siempre, se disfraza de religión, que es para lo que sirven las religiones: para disfrazarse. Pero es político, geopolítico, geoeconómico. Claro que ni Arabia Saudí ni Qatar son Venezuela. Y la cantidad de pasta que nos dejan los emires en bélica ferralla, trenes de alta velocidad y papel higiénico. Por lo demás, Rajoy y los suyos siguen igual: el Estado son ellos, el Estado es de ellos. Y así nos va la cosa democrática, que si somos galgos, que si somos podencos...