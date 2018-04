Futuro de la legislatura Lunes, 30 abril 2018, 00:01

El Ejecutivo se juega el ser o el no ser en mayo, ya que antes del día 24 deberá haber conseguido los apoyos suficientes para que los Presupuestos Generales del Estado prosigan su tramitación hacia la aprobación final. Y antes del día 22, el Parlamento de Cataluña habrá debido elegir a un presidente apto para el cargo, ya que en caso contrario quedarán automáticamente convocadas nuevas elecciones autonómicas. En principio, la normalización de Cataluña es la condición impuesta por el PNV para otorgar al PP los cinco votos que precisa, aunque no pueda descartarse que el apoyo, cuyas contrapartidas ya se cobraron en su día, se produzca de todos modos. El PP ha interiorizado ya que sigue gobernando porque las restantes fuerzas prefieren dilatar el encuentro con las urnas, pero no es imposible que Ciudadanos, que va al alza en las encuestas y está decidido a impulsar el relevo en Cifuentes en Madrid, deje caer a Rajoy en cualquier momento si los PGE no se materializan. En cambio, si las cuentas públicas llegan a buen puerto, la estabilidad podría mantenerse hasta muy avanzada la legislatura, contando con una prórroga presupuestaria en 2019.