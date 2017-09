¿Fractura social por el secesionismo?

Los acontecimientos que se vienen sucediendo en la 'dolça Catalunya', justo cien años después de la revolución bolchevique, son motivo de grave alarma social. Es muy preocupante ver a una masa enardecida en contra de jueces y policías. Están obsesionados y confusos. Algunos periodistas y muchos políticos nunca quisieron aceptar el alcance de lo que se estaba gestando desde la Generalitat. Quienes lo denunciaban eran tildados de ser nostálgicos franquistas. Pero esto no era así, de ningún modo. Buena parte de los fundadores de Ciutadans procedían de partidos de izquierda, entre ellos el profesor Francesc de Carreras.

Podríamos así hablar del 'síndrome de Casandra'. Esta era hija de los reyes de Troya y recibió de Apolo el don de la profecía. Pero al negarle favores carnales, el dios desairado envenenó su regalo con la fatalidad de que no sería creída. De este modo, nadie le hizo caso de su advertencia sobre el Caballo de Troya. Nadie la escuchó ni tomó en consideración sus desagradables palabras hasta que la invasión se hizo realidad. Pretendemos saberlo todo, pero parece que nunca aprendemos lo preciso de la historia y de la literatura.

Antes de entrar en materia, hablemos del padre del 'procés', Jordi Pujol, quien resultó ser un 'caballo de Troya'. La España oficial lo interpretó neciamente como un nacionalista 'moderado'. En sus memorias, dictadas a un periodista, marcaba un nuevo reto. En 2012 ya se podía quitar el antifaz y acusaba abiertamente a España de seguir en 'su línea' de desprecio a Cataluña -siempre presentada como una realidad aparte-. Pujol amenazaba augurando que la mancha de aceite independentista se iría extendiendo como placas tectónicas que se mueven: «Las placas tectónicas se suelen mover lentamente, pero a veces se aceleran», insistía. La carga venenosa de estas frases era más que evidente. Durante años este personaje fue aliado decisivo, tanto del PP como del PSOE, en el Gobierno de España. Se le otorgó la titularidad de Cataluña: era más que presidente de la Generalitat y de forma oficial a CiU se la denominó 'Minoría Catalana'; eran 'los catalanes'. Los otros políticos catalanes debían serlo menos. Esta ficción acabó por ser creída por todos.

Hubo un 23-F y el caso tapado de Banca Catalana, se implantó la inmersión lingüística y las competencias educativas quedaron en manos de CiU con un programa cuidadosamente hispanófobo, lo que provocó que muchos profesores tuvieran que abandonar Cataluña por su falta de habilidad con la lengua catalana. Hubo el manifiesto de los 2.300, una protesta ante el desplazamiento organizado, que fue contestado con la Crida, organización gendarme fundada para la ocasión. El profesor Jiménez Losantos fue secuestrado y tiroteado en las piernas. Hubo titulares de prensa escandalosos por su chirigota: 'Piernicidio'. Una vergüenza. La estigmatización que acosa al discrepante y que produce resentimiento. Durante años, la prensa catalana evitó las críticas contra Pujol y su movimiento. Un artículo como este no hubiera sido aceptado, sino abortado. No vería la luz por ir 'contra Cataluña'. La autocensura funcionó. Y la fractura social comenzó a incubarse, hasta ser hoy «tan profunda como silenciosa y soterrada», en palabras de Josep Borrell. Más de medio país no contaba y molestaba a los señores de la tierra, pero callaba y quería tener la fiesta en paz, sin enfrentamientos.

El miércoles, la Guardia Civil detuvo por orden judicial a catorce altos cargos de la Generalitat y registró varios edificios oficiales. No se actuó antes, inhabilitando a quienes obligaron a callar a la oposición ante una estafa democrática y un golpe de Estado, y el hemiciclo catalán quedó hemipléjico. La Cataluña oficial, instalada en la insurrección, se ha saltado las leyes a la torera: desde el reglamento del propio Parlament (cerrado hasta el 1 de octubre) hasta el Estatut y la Constitución (que prometieron cumplir en su día). Bien adoctrinados, una parte de los catalanes atiende a los numerosos estímulos que se les lanzan y vive el espejismo de la independencia con fanático entusiasmo, con obsesión crédula y con creciente envalentonamiento; también contra sus paisanos que no les siguen, a quienes declaran sus enemigos y traidores. Los ultras de las CUP son el ariete del sistema separatista. Hay una división del trabajo. Tras señalar a sus adversarios, atacan sus sedes (Ciudadanos, el PSC o el Partido Popular), golpean y rompen con impunidad. O hacen 'bullying' sobre la tienda de los padres de Albert Rivera, en la localidad de Granollers.

La larga manipulación no fue contrarrestada en su día y ahora todo se presenta al revés. Quienes preparan el golpe de Estado acusan de represores y totalitarios a quienes lo frenan. Se ha desactivado todo rastro de vergüenza. Se miente y tergiversa, comenzando por Oriol Junqueras. Se abultan todas las cifras, en número de euros o de manifestantes, y algunos medios de comunicación catalanes ayudan a la credulidad y al engaño; una fábrica de fanáticos que repetirán 'la calle es nuestra', de infausto recuerdo.

En centros oficiales de la Generalitat se dio permiso de viva voz para acudir a la manifestación matutina del miércoles y pudiendo alegar que estaban en gestión de trabajo. Sí, en Cataluña hay entre los catalanes una fractura social profunda, silenciosa y soterrada.