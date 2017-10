Fondo de ojo

«Pues... Vi en su estreno, en 1982. Creo que la que vi, vaya. En un cine de Pamplona, el Príncipe de Viana. Sin parpadear. Va en mi naturaleza, el no parpadear. Cuando salí, llovía; una lluvia fina, grisácea y persistente, y ya se había hecho de noche. Todo como en la película. Una réplica perfecta. Sí, bueno, me parece que llovía. Era domingo, sesión de la 20 horas. A ver déjenme pensar...; sí, sí, un domingo; sobre esa hora, aproximadamente. Yo debía tener 22 años; esos años debía tener. No reaccioné hasta después de un largo paseo, algo tuvo que sucederme. Del ojo hacia adentro, no sé a qué altura, en qué punto. Perdí la Estellesa de vuelta, incluso. Luego... quiero pensar que la volví a ver en Logroño, mi ciudad; en un cine muy grande y desaparecido que se llamaba SAHOR. Supongo que en sus archivos figurará el cine SAHOR, pueden comprobarlo. El SAHOR, sí, el SAHOR, Dios mío. Entonces, aunque no lo crea, había más cines en mi ciudad, grandes, cada uno con un estilo diferenciado y un personal de sala uniformado y un nombre propio: ASTORIA, AVENIDA, MODERNO, ATENEA, DIANA, sí, Atenea y Diana, como la diosas... Y en tiempos, hasta debió existir uno pegado a las mismísimas vías del tren, y otro encajado en las murallas de la ciudad, y otro al que le llamaban ALHAMBRA, como la Alhambra... Son cosas que han desapa... Pero, perdone, sí, sí; me ciño al test... Al menos, tengo la sensación de haber visto allí, en el SAHOR, en una pantalla muy grande y perlada, donde yo diría que vi otras muchas películas brillando en la oscuridad. Claro, que ya todos esos momentos... No, no había leído aquella novela de K. Dick, la de los androides que sueñan con ovejas eléctricas, o algo así, ¿no?... No, no. Tampoco después. Ni conocía al tal K. Dick. Yo juraría que no. La música, sí. Siempre la música. La música es siempre lo único cierto. Si acaso. Yo ya había oído antes la música. Entré al cine con la música en mi cabeza. Había un disco en mi casa con aquella música, antes de ver la película, si es que... Si cerrara los ojos, cosa que me resulta imposible hacer, y bien que lo siento porque desconozco un instante de esas características, podría tararear la música. Era una melodía delicada, con unas campanillas, aérea. Tenía un punto angelical, infantil. Sonaba como... ¿cómo lágrimas en medio de la lluvia... o de la nieve?... ¡Ya!, ¡Ya!... Pido comprensión a la Corporación. Me es difícil explicarlo y me temo que nada de lo que yo declare pueda servir como referencia validable para sus registros. Sí, por supuesto, se decían muchas cosas de . Algo había tenido que pasar, desde luego. Y a mucha gente. Bueno, 'gente', ya me entienden... Me vienen a la cabeza algunas cosas que, creo, pude leer por entonces. Si no recuerdo mal, si recuerdo bien, si recuerdo. Cosas como... Una pesadilla sin aire acondicionado, una apoteosis del anuncio lumínico, una hermosa alucinación en glorioso technicolor, un urbanismo canceroso, un ocaso wagneriano de dioses, una película de culto, una extremosa coronación entre la alta tecnología y la putrefacción social, pura filosofía visual, una fábula sobre el miedo a la muerte y la conciencia de la propia finitud, uno de los mayores esfuerzos metafísicos del cine actual, 'actual' de entonces, por supuesto, una performance cultural... En fin, palabras, palabras, palabras... Y tiempo por pasar a la vez que pasado... Porque todo aquello sucedía en un futuro inolvidable o en un pasado por venir, como se quiera, como se pueda ver... Pero vamos, que ahora mismo, ateniéndome a protocolo del test, una vez que se me he dado a contemplar en sus instalaciones la nueva , y si quieren saber, pues yo... no podría asegurarle si en realidad vi aquella película, , en 1982, o si, más bien, se trata de un recuerdo implantado, o de una película implantada; como todas las películas, como todas las músicas, como todos los años, como cada día: como todo en la vida. No sé: tendría que preguntarle también a ella; creo que ya estaba allí, a mi lado y quizás podría decirle si...».