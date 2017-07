Filosofía del comercio en Santo Domingo

Desde 2004, ininterrumpidamente, todos los meses de julio han sido testigos del curso de filosofía que, fruto del acuerdo entre su Ayuntamiento, la Universidad de La Rioja y la Fundación Gustavo Bueno, ha ocupado durante cinco días y sus cinco noches la ciudad de Santo Domingo, invadiéndola con sus lecciones, debates y polémicas, algunas habidas al amparo de las horas académicas pautadas y en los lugares convenidos; y otras prolongadas por calles y plazas, hasta horas bien altas y para pasmo del peregrino y alegría, sin duda, del hostelero.

Quizá algún lector recuerde que en casi todas sus ediciones el curso se ha dedicado a algún asunto de cariz mundano o al menos de apariencia no estrictamente académica: del deporte, las lecciones y polémicas se han desplazado a la educación, han visitado la guerra y la televisión, han escrutado el haz y el envés de realidades entre las que el incauto no sabría descubrir relación alguna, como puedan ser la corrupción y la música. Este año y este mes, del día 17 al 21 los filósofos hablarán del comercio y harán, en consecuencia, filosofía del comercio.

Y recordarán también no pocos lectores que el año pasado, al poco de finalizar un curso al que ya no pudo asistir, fallecía el maestro que tanto había enseñado a quienes nos reunimos para escucharle o nos retiramos para leerle. Es este el primer curso sin Gustavo Bueno y alguna tinta ha de gastarse al respecto y algo he de decir, si se me permite, aunque no se me oculta que la ocasión merece líneas mejores que estas mías, en estos pocos párrafos sobre el hombre y sobre la obra, o más bien sobre lo que vale un hombre que ha dejado tras de sí una obra y una escuela, una escuela activa, que produce otros artículos y otros libros que siguen su estela.

Porque cabría decir que ese valor del hombre se prueba en la efectividad de su obra, en lo que significará para la sociedad política a la que perteneció y en cuánto de ella pervivirá en los que le siguen, en los que le escuchan con los ojos, atentos a la labor del filósofo, crítico y destructor siempre de lo que de modo inevitable construyen defectuosamente los hombres.

Y esa destrucción virtuosa no podrá dejar nada fuera de su mirada, para la que no hay idea baja o despreciable, según corrige Parménides al joven Sócrates en el diálogo platónico. Ni demasiado baja, ni demasiado alta, cabría añadir, y llegaríamos aquí de algún modo a la razón o a la necesidad de la filosofía y, si se quiere, a la de estos cursos cuyos títulos y cuyo contenido se hallan centrados en cada ocasión en torno a una idea o a una materia que ha adquirido una configuración pregnante que, por así decir, está en boca de todos, que todos creen conocer y dominar, que habita y nutre las ideologías de mayor predicamento y establece nuestros valores.

Porque lo que sucede aquí no será ya que el filósofo descienda a hablar de cosas bajas, como si lo hiciera de una peana o de una nube. Se tratará más bien de que el filósofo deberá defender su derecho a hablar de lo que parece ser objeto de otros profesionales o de otras disciplinas.

Porque lo que hará necesaria a la filosofía es la constatación de que esas disciplinas y esos profesionales, ya se sitúen en un plano técnico o sean activos políticamente, ya se caractericen por su virtuosismo artístico o por el rigor teórico y formal de, pongamos por caso, un estudioso de la microeconomía, serán incapaces de agotar con sus métodos y recursos la referencia de aquellas configuraciones e ideas de las que proceden sus conceptos, los cuales a su vez hacen engrosar aquéllas. Y no se tratará sólo de que el filósofo deberá depurar ciertos aspectos de las ciencias o de otros saberes prácticos; más bien será el caso que deberá comprobar y hacer ver a los demás como aquéllas o éstos no pueden escapar de limitaciones e inconsistencias que ha de poner de manifiesto, no sólo mediante el expediente de su mera ostensión, sino procediendo a su trituración más agresiva.

Diría que una de las lecciones principales que dejó Gustavo Bueno es que la filosofía nunca debe contemporizar y que ha de saberse condenada a la ardua tarea de contradecir lo que los hombres consideran mejor establecido y fundado, más querido e innegable. Y el valor del hombre que nos dejó sus enseñanzas se medirá justamente por el esfuerzo y la responsabilidad de quienes siguen su camino.

Por ahí ha de buscarse la razón de cursos como este de Santo Domingo y del trabajo de discípulos y estudiosos. Y por ahí se encuentra el papel de la filosofía, nunca asistenta de las ciencias, antes debeladora incansable de los ídolos que tanto nos tientan y que tan capaces somos de erigir.

