Va por ti, figura. Maestro bruñidor de frases populistas en busca del puñado de retuit que necesitas como el oxígeno desde que un día cruzaste, a sabiendas, la línea por un par de interesados 'like'.

Va por ti, figura, que desde que descubriste las redes sociales el teléfono móvil se ha convertido en tu apéndice más preciado, en una extensión de ti, como tu pierna o tu brazo, y desoyes que lo que te ha restado ha sido tu libertad, física y de pensamiento.

Va por ti, figura, que navegas en aguas someras, sin profundizar nunca en nada, siendo comentador de todo, pero experto en nada. Que por un par de 'corazones' en rojo dejaste este mundo para recibir las palmaditas virtuales que necesitas como el agua de beber.

Va por ti, figura, que te has moldeado a tu imagen y semejanza porque a ¿quién mejor que parecerte a ti mismo? Ese hombre que un día dejó de tener los pies en la tierra y ahí sigue, levitando.

Va por ti, figura, que dejaste de mirar hacia los demás para mirarte a ti mismo y escucharte con deleite. Sólo tú y nada más que tú y después tú, caíste en las redes y el falso amiguismo te mantiene ahí, inmóvil como pegado a una telaraña.

Va por ti, figura, que no habrás leído estas líneas porque serás incapaz de levantar la vista de tu móvil para no perderte nada o mejor, para no perderte a nadie que retuitee o de al 'like' en tu última ocurrencia, en tu última frase de apariencia profunda, pero sólo de apariencia.

Y va por ti, figura, y por tantos como tú, que habréis agotado y expuesto vuestras vidas a pequeñas dosis, en un par de cientos de millones de tuits.