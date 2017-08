Fiestas e informes

Anda uno tan liado con esto de las páginas dedicadas a las fiestas veraniegas, que no se fija en otras noticias interesantes que contienen los periódicos. Mi amigo Miguel, compañero de pupitre en las escuelas de mi pueblo allá por los años cincuenta y cocinero muchas temporadas en Barcelona, incluso en la Residencia Blume durante la Olimpíada de 1992, me hizo notar una nota publicada en la sección 'gran reserva' de Diario LA RIOJA el jueves; en ella se aludía a que el Ayuntamiento de Sabadell había encargado un estudio del callejero de dicha ciudad y que en el informe aparecía la calle de La Rioja como una de las que pertenecía «a un modelo pseudocultural franquista».

He tenido la dicha de leer completo ese documento, acerca del cual la concejala sabadellense de Cultura ha comunicado que se trata de un «informe externo y no vinculante», desde luego. Hasta aquí quería llegar yo. Supongo que en estos días se habrán levantado bastantes polvaredas -brujas las llaman también en mi ciudad natal- a partir de tal suceso, pero no es para tanto. Sí, son numerosas las localidades y zonas españolas, además de abundantes personajes famosos, que han sido considerados como sospechosos en la investigación. No obstante, a mí no me extraña que entre los nombrados «personajes hostiles a la lengua, cultura y nación catalana» se encuentren el sevillano Antonio Machado y el madrileño Quevedo; debieron de ser peligrosísimos. Por otra parte, en el apartado «modelo pseudocultural franquista» aparece el aragonés Goya, a quien en 1920 el consistorio de Burdeos, ciudad francesa en la que pasó los últimos fértiles años de su existencia, tuvo la delicadeza de dedicarle una calle. En esa misma sección se cita a La Rioja y al monasterio de San Millán, en el cual «se guardan [¡!¿?] los manuscritos más antiguos conservados tanto en la lengua vasca como en el incipiente romance aragonés occidental [¡!¿?], origen del castellano» [traducción literal del catalán de un servidor].

Acepto que el informe, pleno de progresismo catalanista, es excelente. Sin embargo, le detecto un fallo esencial: está redactado en catalán. Me refiero a que esta lengua es románica, procedente del latín, idioma del imperio romano, del cual se han heredado tantos símbolos fascistas. Lástima de documento, con lo favorables que son las actuales circunstancias como para crear un nuevo idioma totalmente novedoso respecto del catalán actual, tan semejante en muchos aspectos al aberrante castellano o español. Qué repugnancia.

Ah, dos cosillas más. Si Neymar tiene una calle en Sabadell, que sea la primera a la que se le retire inmediatamente esa denominación, y que el Ayuntamiento de Barcelona inicie conversaciones con el de París, no sea que la directiva del París Saint Germain logre que se le dedique una avenida al brasileño en la Ciudad de la Luz solo para fastidiar al Barça.