FIN DE FIESTAS

El yayo Tasio es tan sabio y predispuesto que podría encomendarle cualquier tarea en esta vida excepto una: ser concejal de festejos. No es que no le guste el jolgorio, es que lo detesta. Lo que realmente odia es que alguien decrete que una semana al año todos deban salir a la calle, hacer fila en las degustaciones, pegarse por estar en primera fila. Parecer feliz, aunque sea impostado. El abuelo sabe que su batalla está perdida de antemano. Se siente igual que un atleta en un maratón, pero corriendo en sentido contrario a la muchedumbre. Como no tiene un euro para practicar ese deporte tan mateo que consiste en huir de la ciudad durante San Mateo, vive/sufre las fiestas en sus propias carnes cada vez que está obligado a salir a la calle como el mártir que cada día se enfrenta a los herejes. Tasio no llega a comprender por qué también él debe formar parte del guirigay oficial. Dónde queda su derecho a estar al margen, no toparse con una meada en el portal ni una terraza bloqueándole el paso. Un San Mateo sin zurracapote, lamparones, toros, voces roncas, ni la camisa con olor a champiñones a la plancha. Tasio se queja en bajito, porque cuando mira alrededor ve hasta esos políticos que el resto del año critican el postureo institucional y predican contra la pobreza cómplices del bureo y la crónica social con sus pañuelos bordados. A pesar de que le acusen de cascarrabias, el abuelo ejerce de partisano en una resistencia contra la obligación de ser deglutido por la fiesta. Y susurra una pregunta: ¿hay alguien más ahí fuera que piense como él?