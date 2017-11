LA FECHA HISTÉRICA

Días después del referéndum ilegal, más de la mitad de los españoles están convencidos de que la secesión es imposible, pero hay que desatascar la crisis. Los números cantan y aunque desafinen hay que oír la canción pitagórica. ¿Cómo no van a llevar razón si son más los que están dispuestos a llevarla a cuestas, por mucho que pese? Hoy por hoy más de la mitad de los españoles considera que el Gobierno está gestionando bien la crisis y sólo es ésta la que le pone pegas a la gestión. El futuro imperfecto está en las rodillas de los votantes, porque los dioses tienen que volver al quirófano para que les operen los meniscos, que son muy rencorosos. ¿Cómo volver a ser tan ricos como cuando no hacíamos cuentas? La pobreza es una afrenta y el 13% de los que han nacido en este país o en esta nación son pobres. Así como suena, porque en los bolsillos no se oye el alegre tintineo del dinero, que es la posibilidad inmediata de adquirir lo posible, según las posibilidades de cada uno. Hay que esperar hasta el 21 de diciembre, cuando el tiempo se herede a sí mismo pero se haya comprado ropa nueva. ¿Se hablará menos de Puigdemont, de Foracadell y de los 'Jordis'? Pesaditos se están poniendo, pero dos de cada tres habitantes de Cataluña consideran que la secesión es imposible porque no les llevaría a ninguna parte, que es una patria desconocida pero con muchos patriotas.

Lo peor de los enredos no es salir de ellos, sino haberse metido engañando a medio mundo, sin contar a los que nos llaman a engaño, porque esos cobran cada llamada. Se ha ido Chiquito de la Calzada, al que Jesús Nieto, que es un andaluz volante, proclama el creador del «esperanto trinitario». Entre interjecciones y pasitos cortos nos reveló su universo. Amor con amor se paga, pero la propina es siempre el humor. Si se pierde estamos perdidos.