El apretón de manos y la posterior palmada en la espalda pilló por sorpresa al periodista. Ni que decir tiene que la grabadora dejó de grabar, el bolígrafo dejó de escribir y el bloc de notas volvió al bolso de donde había salido. Diario LA RIOJA asistió a lo que se suponía era el reencuentro de dos viejos amigos tras apartarse unos pasos, los suficientes como para no entrometerse en los gestos de camaradería que se prolongaron varios segundos entre los que cabía pensar habituales compañeros de fatiga. Sin embargo, 'Fany' -diminutivo de 'Fanyeisse'- y Samba apenas se conocían de vista. De la fruta, de la uva, de la aceituna... de lo que les echen. Los caminos de ambos han vuelto a cruzarse esta vendimia en La Rioja, concretamente en la estación de autobuses, que estos días se convierte en puerta de entrada de temporeros. Los dos altos, los dos fuertes, los dos con las manos trabajadas -antes en la obra, casi siempre en el campo-, los dos procedentes de Costa de Marfil y los dos residentes en Lérida. Los dos con una historia, además, compartida. Compartida entre ellos y con otros muchos iguales que en su día abandonaron tierra y familia en África para cumplir su particular sueño europeo... y eso marca. Y tira mucho. Empatizar, por tanto, no es difícil, aunque sólo sea porque el rostro del otro te suene de algo. Incluso de hacer cola a puertas de un polideportivo para pernoctar o, si no consigues plaza, pasar la noche durmiendo en un pasaje de la calle de una ciudad que no es la tuya y a cientos de kilómetros de casa. «La verdad es que cada vez viene menos gente porque quienes no consiguen trabajo no vuelven al año siguiente», dicen. «Hay que sufrir para ganarse la vida, vale, pero no tanto», concluyen. Saben de lo que hablan. 'Fany' y Samba lo saben bien.