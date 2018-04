FALTAN PRUEBAS

Los fiscales españoles y alemanes, que se llevan muy bien, se han llevado las manos a la cabeza. La Audiencia Nacional ha rebajado a un delito de desórdenes públicos la actuación de Tamara Carrasco, que es una gran coordinadora de los sabotajes en Cataluña, a pesar de que tiene numerosas competencias. Los independentistas unidos jamás serán vencidos. Ese parece ser su lema. Alemania ha rechazado entregar a Puigdemont a España por el delito de rebelión y se conforma con el de malversación de caudales públicos. La decisión última aún no está tomada, pero no hay que tomarla a broma porque supone un avance en el independentismo. Ese es el verdadero objetivo de los llamados rebeldes catalanes, que no son todos, ni siquiera en Cataluña. La entrega de Puigdemont será tardía, pero incierta. Son necesarias más palabras y se invita a los jueces a que reconsideren su postura, que es verdaderamente incómoda.

Hacen falta más pruebas para justificar el delito de malversación, porque el intento de arruinar Cataluña no ha culminado. Los jueces, que son en gran número los alguaciles alguacilados, dicen que su cometido no es ese y que para eso está el juez Llanera. Mientras, Pablo Iglesias manda callar a Errejón, diciéndole que ni «media tontería» más, después de que el número dos amagara con no ser candidato en Madrid si sigue habiendo intromisiones en su proyecto. Ya había dicho un poeta que «con el número dos nace la pena», pero se refería al amor, no a las disputas por el mando. Lástima que Cristiano Ronaldo no meta todos los días «el gol del siglo», porque seguiríamos hablando del acróbata justiciero como en los tebeos infantiles. Mejor que repasar los vídeos que demuestran la violencia del 'procés' o que hablar de la independencia de los jueces.