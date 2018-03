Externalizando

Menospreciamos la habilidad de Puigdemont SL para la formación del espíritu nacional. Ensaya una estrategia maestra desde su viñeta belga para sacar de sus casillas el centro neurálgico de las instituciones catalanas (y de los catalanes) con el objetivo -paradójico- de refundar los països. Bien lejos del territorio original, al modo de una franquicia. O de una app. O de un milagro, basado en una aparición periódica, como el San Dimas de Los jueves, milagro. Pero ya digo, porque algo tiene el santo. Desde su santuario, tan apartado de la melé, ha sido capaz, a la vista del público, de transustanciar la República catalana (algo de por sí insustanciado) de una utopía en una distopía. Pocos ilusionistas disfrutan de ese don: externalizar la patria, sacarla de quicio (entrada en la RAE para 'sacar de quicio una cosa': «exasperarla, hacerle perder el tino»). Ahora mismo, el secesionismo SL se empeña en fabricar una Cataluña virtual, con tal de no encarar la real. O Soto del Real. Cataluña pasaría a ser un dominio de internet, bicéfalo entre Waterloo y la cárcel. Ni con las gafas tridimensionales que daban en el Mobil World Congress se ha visto nada parecido. Tenemos, no obstante, mucho que aprender de Puigdemont. Y aun más de Joaquín Reyes, que es la versión seria de Puigdemont. Porque igual, más que una reforma de la Constitución, que es siempre un asunto existencial, España, lo que necesita es una externalización integral, de cara a una nueva refundación. Himno con letra ya tenemos (pensado, quizás, desde Miami, muy lejos de nuevo: la distancia funciona para la poesía). Igual es que empezamos al revés hace siglos y hubiera sido conveniente -tanto que se habla de la marca España- el haber pasado, efectivamente, antes que por rutas imperiales, por la Oficina de Patentes y Marcas, y haber registrado en su momento la marca 'España'. Con una buena memoria y un descriptor de todos sus componentes, funciones, perfiles e identidad corporativa. Y un plan de explotación a largo plazo. Un plan para la Historia. Y haberla registrado en propiedad industrial e intelectual. En Ginebra o en Frankfurt. Y a partir de aquí, pues ya hubiera estado claro qué era España y cómo funcionaba el invento. Nada de diatribas semánticas. Un bufete de abogados y un cyberpresidente velarían por nuestra integridad territorial, por nuestro idioma, por nuestra gastronomía y por nuestra Selección de Fútbol. Por nuestra identidad, en definitiva, que es algo demasiado serio como para que lo gestionemos in situ los propios interesados. Mejor desde el extranjero, profesionales que lleven estas cosas: pisos, lonjas, países. Y ante cualquier reclamación de un particular: «Mire usted, España es esto y esto, que lo pone aquí bien clarito; léase bien el epígrafe». A una escala más pequeña, lo vengo pensando para mí mismo: el externalizarme por completo. Ponerme en manos de una gestoría que administre cada uno de mis órganos, piezas, actividades, paquetes de ideas (o similares) y terminales nerviosas. Y mi hoja de ruta. Mucho más operativo esto, desde luego, que un gobierno central de mi persona, que cuando no es un pito es una pelota. Yo veo que el futuro está en deslocalizarme lo antes que pueda. Y comenzar de nuevo, con mi razón social o cualquier otro tipo de razón en un exilio parecido a los no lugares de la banca telemática. O en una república simbólica. O en un polígono, si hace falta, que ahí hay de todo y cada día salen camiones para todo el mundo. Igual, además, convirtiéndome en un negociado en manos de terceros, al poder despreocuparme de mantener el tipo, con la carga que esto conlleva de señas de identidad, discurso propio, contabilidad, llaves de casa, etc... hasta acabaría sintiéndome más yo; o incluso yo por primera vez en mi vida, más relajado, sin presiones internas. Para más facilidades, la empresa que me gestionara podría estar radicada en cualquier ordenador del planeta. No tendríamos, de hecho, ni que conocernos nunca. Se trata de eso precisamente. La idea es que, en todo lo referido a uno, no haya nadie al otro lado: como mucho un teleoperador o teleoperadora que dé cuenta discreta de mi pasar. La idea sería vivir el mayor tiempo posible como retirado de mí mismo, o en paralelo a mí mismo. Distópico total. Pero bajo vigilancia médica, eso sí. A propósito: esto es como cuando para preguntarte qué médico te trata, te dicen «¿y a ti quien te lleva?». Pues eso, para dejar de discutir en España, que mejor nos lleve alguien, ¿no? Igual nos subían un poco los gastos de comunidad, también es verdad, pero íbamos a ganar en tranquilidad y ahorrar en servicios jurídicos y en videntes.