EXIGIR Y CASTIGAR

Me da miedo lo que ha pasado con Cifuentes. No que haya dimitido: debería haberlo hecho hace tiempo, por lo que pasó con su máster y por cómo intentó cubrirlo añadiendo una capa de mentiras sobre otra. Y, en fin, dimitir es un verbo maravilloso, sobre todo en boca de un político poco ejemplar.

Lo que me da miedo en este caso es el cómo. Cifuentes ha caído a golpe de filtración interesada, con una pinta tremenda de haber venido de sus filas. Al final no hay peor enemigo que el que tienes más cerca, claro, porque te conoce mejor que nadie y porque sabe lo que has hecho.

Y sinceramente, me da miedo. No sé qué clase de política y políticos hemos tenido durante estos años al mando de este país. Madrid es un ejemplo terrible: alcaldes derrochadores hasta lo delirante, políticos ladrones hasta lo absurdo, administraciones endeudadas y servicios en caída libre. Y mientras, una clase política dispuesta a sacar la navaja y clavar hondo, no para herir, sino para matar. Para destruir, con los intereses de los ciudadanos en algún lugar muy bajo de su lista de prioridades.

No sé qué podemos hacer para regenerar esto, pero es posible que debamos empezar nosotros con nuestras propias prioridades. Si ha habido políticos capaces de alcanzar este grado de bajeza es porque muchos millones de personas les han seguido votando pese a ese primer caso de corrupción que debería ya haberles invalidado. Los políticos son culpables, sí, pero los ciudadanos que son de un partido como son del Real Madrid son candidatos perfectos a ser tangados. Hay que exigir, hay que castigar. O todo irá siempre a peor.