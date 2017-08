Ni un euro para La Rioja Domingo, 20 agosto 2017, 23:40

Contra la tiranía de la posverdad no cabe mejor antídoto que el peso de los datos contrastados, la tozudez de los hechos probados y la inobjetabilidad de los cifras. La información elaborada con esa receta que hoy presenta este periódico desarma las buenas palabras y las intenciones mendaces que sobre la alta velocidad han obsequiado a La Rioja el Ministerio de Fomento y sus sucesivos titulares cada vez que se han acercado a ésta. Se desmontan también los protocolos firmados para salir del paso y se arroja luz sobre lo que es una certeza empírica para la mayoría de riojanos, una certeza que sólo el Ejecutivo regional y el PP no se atreven a verbalizar: La Rioja no existe en el mapa de la alta velocidad, La Rioja no está en los planes ferroviarios del Gobierno central, La Rioja se ha quedado al margen en la modernización de las infraestructuras del ferrocarril. La contundencia del titular («Fomento no ha invertido ni un euro en el AVE de a Rioja en los últimos dos años») casi ahorra cualquier otro análisis. Sugiere, acaso, que en algún momento habrá que terminar de despertar en esta región para exigir un trato justo y cuando menos similar al del resto de territorios del país.