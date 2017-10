EURIBOR HISTÓRICO

El Euribor de septiembre ha cerrado marcando un mínimo histórico en negativo. El Euribor (European Interbank Offered Rate) es el tipo medio al que se prestan dinero los bancos de la zona euro y lo utilizamos como referencia de tipo de interés en los préstamos de interés variable, especialmente en los hipotecarios con la finalidad de adquisición de vivienda. ¿Cómo nos afecta el Euribor en negativo? Pues como todas las cosas tiene su lado bueno y el menos bueno. Empecemos por lo bueno:

1) Como los préstamos de interés variable están referenciados al Euribor más un diferencial. A la hora de calcular el tipo de interés en la revisión anual (semestral/trimestral) se resta al diferencial el importe del Euribor (por estar en negativo) obteniendo así un interés más bajo. Al disminuir el tipo de interés también lo hace la cuota y se paga menos. Por tanto, hay más liquidez en los hogares españoles, crece el consumo y se activa la economía.

2) En las revisiones de los préstamos que financian a las empresas ocurre lo mismo. El tipo de interés baja y su financiación es más barata mejorando su competitividad. Eso favorece las ventas, los beneficios y la creación de más empleo.

3) Por el mismo razonamiento los intereses de la deuda del Estado también son menores saliéndonos más barata su financiación y esto debería repercutir en pagar menos impuestos. Pero no todo son ventajas, sobre todo para los ahorradores que se les dificulta mucho la rentabilidad de sus ahorros y lograr superar la inflación es su principal objetivo. También las entidades financieras lo tienen más crudo al disminuir sus márgenes.

Pero, ¿por qué el Euribor está en negativo? Pues por la política económica del Banco Central Europeo. En marzo de 2016 el BCE, entre otras medidas, puso la Tasa de Refinanciación al 0,00%. El precio que los bancos de la zona euro pagan por tomar prestado dinero del BCE. Es decir, financiarse les cuesta cero. Y la otra medida significativa fue poner la Tasa de Facilidad de Depósito al -0,40%. O sea, la liquidez que les sobra a los bancos y la depositan en el BCE es penalizada.

Como resultado práctico, si la liquidez sobrante de un banco, y depositada en el BCE, es penalizada al -0,40% es más rentable colocarla en otro banco, que en ese momento necesite liquidez, a un tipo de interés menos sancionador. Y de ahí el Euribor en negativo. Por tanto es de esperar que pueda seguir bajando hasta cierto límite en el que deje de ser ya rentable y que dure mientras sigan las mismas políticas económicas del BCE. Aunque ya sabemos que en economía, finanzas y política vaticinar es un atrevimiento y se nos da mejor explicar las cosas a toro pasado.

Si el Euribor sigue bajando, ¿terminarán los bancos pagando por las hipotecas? Para que esto se plantee, sólo como hipótesis, el Euribor en negativo tendría que llegar a ser mayor que el diferencial al que estuviera referenciado el préstamo. De tal manera que el diferencial menos el Euribor nos diera un importe en negativo. La verdad es que no estamos muy lejos de ello porque el diferencial más bajo dado en el mercado fue del 0,17 en 2008.

Si esta situación llega a darse yo creo que el tipo a aplicar en ese caso sería del 0%. La argumentación se podría basar en que se trata de contratos onerosos en los que no están contemplados que el prestamista le pague al prestatario. Pero no soy abogado y en cuestión de tribunales puede pasar de todo. Para los bufetes se acercan por el horizonte días de vino y rosas como las preferentes, cláusulas suelo, plusvalías, etc.

Martín Torres Gavíria

Miembro de European Financial Planning Associaton España

Twitter @MTorresGaviria