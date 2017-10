Esquivas musas

Debería escribir algo sobre las pasadas fiestas 'mateas'. Antes, las fiestas de la vendimia riojana eran también ferias. Ferias y fiestas de la vendimia riojana, decían los carteles... En la feria, allí por el pozo Cubillas, se vendía ganado, mulas, yeguas, burros, muchos burros (y burras, perdón). ... Anda que la que están armando los catalanes, joder qué cuadrilla... Pemán, en su nos describió con maestría sin igual la compra venta de una jaca en la feria de Jerez... «Y se empieza el trato./ Pinta un garabato la vara de 'El Coli'./ Se apoya en el anca./ Saca su pañuelo -verde y raya blanca-. Lo dobla, lo guarda sacando la punta./ Tose, escupe, pisa, se para y pregunta:/ -¿Cuánto das por ella, Currito Duran?/-De los setecientos no paso un real: es gacha y rendida sobre el menudillo./-¿Tienes mal la vista? -La tengo cabal./ -¿No es buena la jaca? -Para un organillo./ -¿Lo dice la envidia?/ -La formalidá»... Formalidad, un poco más de formalidad es lo que habría que tener... ¿Qué querrán estos catalanes...?, ahora dicen que decir «los catalanes» no es correcto porque la mayoría no quieren hacer todas esas bobadas que se están haciendo... no entiendo nada... si la mayoría no quiere, ¿por qué no lo dicen?, menuda peña... ¿peña?... peña la qué pasó en otro día por la Plaza del Mercado... nada, que no me centro... de una cosa me paso a la otra, las musas todavía deben de oler a zurracapote... ¡Ah, sí!, lo de la Plaza del Mercado... estaba sentado en una terraza cuando oí venir a una charanga... iban siete y el del trombón, eso sí, todos uniformados y muy formalitos, me imagino que irían a La Laurel, terreno abonado... el de la trompeta desafinaba que daba gusto... al que no he visto este año es al Gargantúa, sería una pena que lo hubiesen quitado, les gustaba a los niños... a los niños... no te jode que dicen ahora que los catalanes andan diciendo a los niños que tienen que hacer manifestaciones a favor del referendo ilegal... como a esta gente se les siga dejando hacer lo que se les ponga no se a dónde vamos a llegar... ¿por qué harán el programa de fiestas tan pequeñito...? como lo sigan decrescendo va hacer falta leerlo con lupa... a lo mejor es por ahorrar, pero si es por eso yo pondría las hojas más grandes y, para compensar el presupuesto, quitaría algunas actividades... algunas degustaciones, por ejemplo... es que hay de todo, de foie, de morritos, de pimientos, de chistorra, de chorizos... habría que saber lo que se están llevando los catalanes entre las uñas... que sí, que ya sé, que no me refiero a todos... leí el otro día que Cataluña debe la tira de pasta y que las entidades financieras han clasificado a sus bonos como bonos basura... ¡toma! Sigan, sigan abriendo embajadas en el Kafiristán... tendría que escribir algo también sobre la banda de música... no suena mal, ¿eh? Yo no entiendo mucho de bandas pero... ¡y los de la CUP!, otra gente que Dios guarde... anarquistas dicen que son... ¡joder! si Durruti levantara la cabeza... o doña Federica Montseny... anarquistas... «maltrabajas!» le oí decir el otro día a un abuelete en la cola para la degustación de los pinchos morunos que preparan los de... ¿y lo de Vinaroz? Hace cuatro días que la Guardia Civil trincó a un marroquí que había estado ayudando a cometer el atentado de Barcelona... ¡Qué tíos!, la Guardia Civil no para, es un lujo de Instituto Armado... a los gigantones solo los he visto una vez, pasaban por El Espolón, ahora ya casi no los conozco, antes, cuando eran cuatro o seis, no se me despistaba ni el nombre de los que iban dentro bailándolos, sin embargo, mira, a los cabezudos nunca los conocí... además los cabezudos no me gustaban mucho, eran unos pelmas los cabezudos... Oye y los catalanes estos siguen haciendo lo que les da la gana sin entrar en razones... que el referendo no se puede celebrar... que sí, que lo vamos a celebrar... que celebrarlo va contra la ley... que nos da lo mismo... que el Constitucional ha dicho... que le vayan dando pomada al Constitucional... Mira, este año no he cogido el abono para los toros y eso que alguna corrida era buena... y es que líos de estos ha habido siempre, pero lo que pasaba es que se cortaban casi de raíz, ahora se les ha ido dejando y dejando... «Shui, shui... que vienen, que vienen...» ¿se acuerdan?, aquello sí que eran corridas... mira, lo que no fui a ver fue ese concurso de lanzamiento de alpargata... la alpargata... el poder de la alpargata... algo de eso «echo yo a faltar» en estos tiempos. ¡Que vengas aquí! Que no. Que me quito la alpargata, ¿eh? Bueno, que ya voy. El poder de la alpargata... ¡Que dejéis de hacer el burro! Que no. Que me quito la alpargata, ¿eh? Bueno, que ya dejamos.... Que no se me olvide que tengo que llamar al peluquero... A los que no he visto este año ha sido a los... Nota: Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, y ya saben... no tengan miedo.