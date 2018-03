Un espectáculo lamentable El debate sobre la prisión permanente revisable se enreda en el fango político tras la muerte de Gabriel Viernes, 23 marzo 2018, 00:24

Con el país aún conmocionado por el asesinato del niño Gabriel Cruz, la discusión en el Congreso sobre la prisión permanente revisable estaba condenada de antemano a lo que fue. Un ejercicio estéril. Un espectáculo lamentable que a ratos pareció más propio de un plató de la 'telebasura' que de un Parlamento. La propuesta del PNV para derogar esa polémica medida sigue su curso al ser rechazadas ayer sendas iniciativas del PP y Ciudadanos que pretendían torpedearla. Una elemental prudencia habría aconsejado aplazar el debate. Celebrarlo apenas cuatro días después de que apareciera el cadáver del pequeño y con la sensibilidad nacional a flor de piel a nada constructivo podía conducir. Sólo al carroñerismo político. Sin olvidar que, aunque el Poder Legislativo no tiene por qué estar a expensas de una sentencia, resulta chocante recurrir ante el Constitucional la prisión permanente revisable por las dudas que suscita su legalidad y, antes de que el tribunal se pronuncie al respecto, intentar tumbarla en una votación. El pleno se desarrolló en un ambiente singularmente bronco, de extrema tensión y emotividad. En él nadie parecía interesado en convencer a nadie, sino más bien en utilizar sin pudor el dolor de las víctimas como arma partidista arrojadiza (el PP y Ciudadanos, ambos enzarzados entre sí con la vista puesta en las encuestas) o en evitar que sus reparos legalistas fueran confundidos con tibieza y puedan pasarles factura en las urnas (el PSOE y los demás grupos). Todo ello, con los familiares de varios asesinados en la tribuna de invitados -el PP los utilizó sin rubor como chantaje emocional frente a los socialistas-, más de 2,5 millones de firmas recogidas a favor de la prisión permanente revisable y un clima social partidario de la mano dura. Resulta discutible que lo que la oposición considera una cadena perpetua encubierta sea disuasoria. De hecho, no ha evitado la atroz muerte de Gabriel y es indemostrable que haya impedido otras. Y que un país con una tasa de criminalidad tan baja como España, con un Código Penal entre los más duros de Europa, necesite medidas de ese tipo, aunque la reincidencia de algunos delincuentes cause una comprensible alarma social. Pero también es cierto que esa figura está vigente en otros países de la UE y que ha sido avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por todo ello habría sido preferible esperar al dictamen del Constitucional y, de paso, evitar los momentos de bochorno que vivió ayer el Congreso.