Cuando mi vecina Ramona «la Maestrilla» era joven se reía mucho. Si las ventanas estaban abiertas se la oía, perfectamente, desde la casa de mis padres y era fácil reconocer su carcajada porque era algo forzada. Digamos que ese sonido característico de quien se ríe sin ganas ha formado parte de la banda sonora de mi infancia. Pero desde que murió su hijo Pepe, hace seis o siete años, ya nunca ha vuelto a reír de aquél modo, si acaso una sonrisa de cariño. Precisamente la última vez que la visité fue para darle el pésame y la encontré, lógicamente, muy triste pero esto no importó para que habláramos e incluso bromeáramos un poco con todas las vivencias que habíamos compartido. Al final de la conversación me dijo:

- Escríbelo, Piedad

Se refería a su hijo, ella quería que yo escribiera sobre él como una manera de que su existencia no cayera en el olvido. El caso es que al final nunca lo hice porque no había mucho que contar, decir que fue una bella persona y un buen amigo no daba ni para una línea.

Pero ahora que Ramona acaba de fallecer siento la necesidad de cumplir su deseo. Ella tampoco hizo nada de relieve en su vida, quizá porque no tuvo oportunidad o quizá porque la mayoría de la gente pasamos por este mundo sin pena ni gloria.

Cuando mi hermana nos llamó para decirnos que había muerto, mi hija Vera me preguntó por el origen de su mote, «la Maestrilla» .Ella creía que se refería a su inteligencia, aunque en realidad era todo lo contrario. Ya que en esto de los apodos en mi barrio se sigue la costumbre francesa y éste ,en concreto, venía de la familia de su marido. La gente les llamaban así para burlarse: tenían cabras, vendían leche por la calle y parece ser que no se les daban muy bien las cuentas porque no sabían ni leer ni escribir.

Y eso me recuerda precisamente a lo que dijo José Saramago en el discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura donde habló de sus abuelos analfabetos que dormían con los cerdos, no por amor a los animales, sino para que no se les murieran de frío. Saramago comparaba esa situación de pobreza y de falta de instrucción con la paradoja de que sólo dos generaciones después una persona recibiera el mayor galardón de las letras. Achacaba esa situación al progreso de la humanidad y creo recordar que lo equiparaba a la evolución de las especies de Darwin .

Pues en el caso de mi vecina algo hay también de eso, porque la importancia de ella y la de tantas abuelas, es precisamente haber constituido ese eslabón anónimo y diminuto sin el cual la cadena del progreso y la prosperidad se habría detenido.

Ramona formó parte de ese ejercito de personas que tanto se sacrificaron para que ahora nuestra vida sea mejor. Pero no sólo un esfuerzo material también son referencia moral y un espejo de valores, como todas las mujeres de mi barrio y de todos los barrios humildes.

Ella trabajó siempre limpiando las casas de los señoritos del pueblo y dedicó su vida a sus hijos y sus nietos, de los que sentía tan orgullosa que presumía de ellos como si fueran ministros. Lo cierto es que a ministro no ha llegado ninguno, aunque tal como está la política tampoco sé si es un gran mérito, pero Loli, una nieta suya, es jueza. Toda una proeza teniendo en cuenta el mote de sus abuelos. Así que esta nieta de Ramona puede estar tan orgullosa de sus orígenes como José Saramago, tan solo cambiando cerdos por cabras.

Y mira por donde mi vecina, sin saberlo y sin pretenderlo, ha contribuido a que un estamento tan elitista y conservador como el de los jueces incorpore personas que vienen de otros mundos y otros valores. Porque está bien claro que con sentencias como las de la tristemente famosa Manada hace mucha falta una renovación total.

Así que esta vez Ramona, escribo sobre ti, ahora que no puedes leerlo ni pedir que te lo lean, porque, dicho sea de paso, te lo mereces más que nadie.