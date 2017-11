Fe de erratas Viernes, 10 noviembre 2017, 00:08

El titular del artículo de Fernando Sáez Aldana publicado ayer en la página 16 era «666 (curiosidades diabólicas)» y no el que por error salió publicado.

Por otra parte, en contra de lo que señalaba la noticia publicada el pasado día 27 en la sección de Deportes, el riojano Manuel Carrillo no ha logrado el título de campeón del mundo de kickboxing K1 en la categoría +40, tal y como informó el propio interesado. Según explica la Organización Internacional de Combates (ICO), la medalla «le fue entregada (a Manuel Carrillo) como una pieza conmemorativa y no por haber ganado la categoría». Asegura la ICO que Carrillo no llegó a pelear contra nadie y que «no se puede ser campeón del mundo si no se combate».