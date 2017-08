Sin 'Erasmus nacional' Domingo, 27 agosto 2017, 23:21

Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha mantenido hasta ahora un perfil muy bajo y así parece que seguirá, ya que su propuesta estrella, el Proyecto Cervantes, llamado el 'Erasmus nacional', está aparcado y sin visos de ponerse en marcha a corto plazo. Dicho proyecto, según la ministra, era una fórmula para que alumnos de tercero y cuarto de ESO y primero y segundo de Bachillerato pudiesen estudiar un curso en un instituto de otra ciudad o autonomía, sin diferenciar la educación en centros públicos o concertados, lo que extendía la oferta a unos 1,5 millones de estudiantes. El proyecto no resultaría gravoso porque se haría mediante intercambio familiar voluntario, lo que le diferenciaría de las becas Séneca que, hasta que el PP las retiró en 2013, permitieron que decenas de miles de universitarios con buenos expedientes pudieran estudiar un curso en una escuela o facultad de una ciudad o autonomía distinta a la de residencia. El Ministerio de Educación, ajeno a la iniciativa, está mirando hacia otro lado, y Sanidad dice que no desiste, pero reconoce que el proyecto no estará a punto el próximo curso. Todo indica que la propuesta ha llegado al limbo donde descansan las ocurrencias voluntariosas que lanzan los ministros para arrancar de tanto en cuanto algún titular.