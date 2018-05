Quizá cualquier día, cualquier noche, concluya este adusto, largo y serpenteante invierno y dejen de torturarnos los gurús de los ectopascales. Concluirán las noches llenas de calma, de silencio, de tranquilidad, de sosiego, porque el frío es un camino abonado a la plenitud, a la transcendencia. El recogimiento del invierno es monástico, fuente de serenidad, quietud, resignación. Duerme la ciudad en su perfección, tenuemente, con respeto, con pudor, y, como sin querer, a las tantas de la madrugada se abre a la luz una ventana, brota un burbujeo en el tubo de la caldera, alerta del café vertido en las tazas de porcelana china, china de los chinos de la esquina, el líquido huele a la niebla disipada por el vapor colombiano, un aroma ocre que calma la tortura del despertar, beatífica oscuridad en la que todavía no son las seis, oscuridad amarrada a su obstinación de clandestinidad. Es el gozne que abre la jornada de trabajo, trabajadores de la madrugada, aceituneros altivos, decidme en el alma quién, quién inventó estos oficios, trabajadores que abren las calles, caminan con urgencia exenta de paseos saludables. O a media marcha, porque no saben todavía bien en qué territorio de la ensoñación se hallan. En ocasiones topan con un extraño, un paseante, un anorak de plástico blanco atado a un hocico husmeante, casi resplandeciente, quizá esquimal engañado por tanto aviso de borrasca torrencial y desplome brusco de temperaturas que salva a su foca ártica de la solanera global. Un insomne amo de amoroso perro que pide calle, aliviar sus necesidades, darse un respiro de la regalona esclavitud de mejor amigo, conectar con la selva presentida, con su instinto, sus enemigos, de paso incierto y ronroneante, en busca de un tesoro . El madrugador y el can abren irreflexivos y algo fieros el horario laboral. Las dichas y las desdichas tienen un punto común de difícil delimitación.

Sale otro currante, sale otro perrito, salen de sus casas con sonrisas anónimas. A estas horas el barrio es como un templo en el que la noche es la bóveda, por cuyos ángulos imposibles, los ángulos del círculo, hay hendiduras sin cristales, una cadena de vidrieras esperando el resplandor de la madrugada. Mientras, en el pentecostés de la noche, la luz de una multiplicidad de velas votivas, las farolas con las que las empresas eléctricas quieren ganarse la tierra, alumbran los pasos, espantan fantasmas persistentes de un mal sueño. Cada uno mueve su paso, rara vez en paso a dos, al ritmo de una música exclusiva, intransferible, que llevan en su cabeza, donde un traspié no es un error sino un ensayado paso contra la monotonía, un toque de animación, una alerta ante el autobús urbano que va a partir, el conductor es otro despedido de las sábanas de Holanda que conservan de los abuelos, regalo de bodas.

El autobús es una elevación, un impulso, un ascenso a la torre de control que reordena los saludos e identifica la ubicación del tenderete de descarga, recarga, recuperación de batería, desenchufe y tarjeta reseteada para salir limpio al nuevo y quizá algo más templado amanecer, si así lo ha programado el sistema. Y otra vez dejar el portal de casa con la sonrisa congelada o el primer chispazo del móvil. Alguno se santigua en una práctica aparentemente caducada, quizá para poner a dios por testigo de que nunca más volverá a llegar tarde, que son pelas de descuento, o que dios le pille confesado ante la tarea que le saluda en los extramuros del templo vecinal. Son penitentes, la santa compaña de la madrugá, penitentes a los que yo diviso desde la penitencia de mi insomnio, ese lujo que no se pueden permitir ante el día que se dispara, se lanza como una flecha con vocación de boomerang, billete de ida y vuelta, bonobús fiel hasta que el cuerpo aguante o la jubilación libere.