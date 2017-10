Considerar inadmisible la declaración del 'president' no es obstáculo para admitirla. El fin de tantas idas y venidas y de tantas vueltas y revueltas es lograr que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república, pero la cosa requiere unos trámites. Hay que organizar la desorganización, porque aquí no se entiende nadie y el tiempo corre que se las pela, pero no tiene el mismo barbero que Carles Puigdemont, que ha asumido el mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república. La confusión está en las geométricas calles de Barcelona, mientras la bolsa suena porque los que huyen se llevan el dinero. Al golpe al Estatut y a la Constitución le llaman desconexión. Es un golpe de Estado, aunque se llame de otro modo para enmascarar su verdadero objetivo, que es hacer a la patria más chica. La votación del presunto referéndum fue además de ilegal, irregular. La CUP anuncia que emprenderá fuera del Parlament una nueva etapa para imponer la república. Turbias van las aguas, madre, turbias van, pero lo peor es que no tienen pinta de aclarar.

Aunque el artículo 155 suene menos que el 116, es la bala que tiene en la recámara el Gobierno. Ojalá no le salga el tiro por la culata. Todo está previsto, según dicen. Después del estado de alarma, vendrá el de excepción y después del de excepción llegará el de sitio, que no se aplica desde la huelga de controladores aéreos de 2010. Eso de asumir la independencia y suspenderla es un juego ingenioso, pero no tiene ni puñetera gracia. Después de Caixabank, Codorníu y Freixenet prepara la fuga. La editorial Planeta también lo ha hecho. No pueden tragarse el engrudo bebiendo sus propias lágrimas. No hay que beber para olvidar. Hay que olvidar primero y después beber. ¡Salud! Salud a todos.