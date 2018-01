Con el empleo no se juega

Es evidente que la profunda crisis económica que hemos vivido (y en mi opinión todavía están viviendo millones de ciudadanos) ha tenido un impacto brutal sobre la destrucción de empleo. El año pasado finalizó con una buena noticia porque culminó con 611.000 afiliados más a la Seguridad Social. No hemos llegado al casi millón de afiliados nuevos del año 2005, pero objetivamente es un buen dato. Para otra Tribuna queda la calidad de estas nuevas afiliaciones, muchas de ellas en forma de contratos por días o incluso por horas. Pero como digo, eso es harina de otro costal y no el objeto de ésta.

Podríamos convenir que hasta que no se recupere el nivel de empleo previo a la crisis, es decir el empleo existente en 2007, no habremos salido de la misma. Y es evidente con los datos oficiales en la mano, que aún no hemos salido. En diciembre de 2007 había en España 19.195.755 afiliados a la Seguridad Social y en diciembre del año pasado la cifra de afiliados era de 18.460.201. Por tanto, 10 años después del comienzo de la crisis hay 735.554 afiliados menos y un 3.8% menos de empleo. Conclusión: en términos de empleo, no hemos salido de la crisis.

Y con estos datos oficiales me sumo a la opinión de esos millones de españoles (miles de ellos riojanos) que lo están pasando mal porque aún no han dejado atrás la crisis ni notan la mejoría que sí apuntan las cifras macroeconómicas. La recuperación no llega a muchas personas y sumo mi voz a la de los parados, los que trabajan pero han sufrido un recorte en sus nóminas, los trabajadores pobres que tienen trabajos por días (incluso horas) y no ganan lo suficiente para vivir, los trabajadores que hacen horas extras obligados y no las cobran, los jóvenes que llaman a miles de puertas y ninguna se abre, los que tiene que dejar nuestro país para mantener a su familia...

Con el ritmo de creación de empleo previsto por el Gobierno, España no dejará la crisis atrás hasta finales de 2019, cuando por fin habrá más empleo y más personas afiliadas a la Seguridad Social que en 2007. Doce años de sufrimiento y penurias, de dramas personales soportados por millones de los nuestros.

Pero se da otra circunstancia relevante, que también quiero destacar por lo que afecta a La Rioja, nuestra tierra. Y es que la recuperación del empleo, y por tanto la salida de la crisis, no es homogénea y hay grandes diferencias entre comunidades autónomas. Hagamos un repaso rápido de las principales previsiones:

- Baleares (por el turismo) y Madrid ( por su dinamismo económico ) ya han dejado atrás la crisis y tienen ya más afiliados que en el 2007.

- En 2018 superarán la crisis Canarias, Navarra, Andalucía o Cataluña, aunque esta última podría incumplir las previsiones por el frenazo provocado por el desafío independentista.

- En 2019 lo hará el País Vasco, Aragón, Murcia o la Comunidad Valenciana.

- Y para 2020 Cantabria, Asturias, Galicia, Castilla-León, y Extremadura y Castilla-La Mancha.

¿Y La Rioja, que pasa con la Rioja?

Pues que a pesar del conformismo del equipo de Ceniceros y de todo el Gobierno del Partido Popular, los riojanos viajamos en el furgón de cola de la recuperación. Y esta no llegará hasta acabar 2020.

Veamos los datos: en diciembre de 2007 había 133.607 riojanos afiliados a la Seguridad Social y el año pasado se cerró con 125.429. Es decir, a día de hoy hay 8.178 riojanos menos afiliados que hace 10 años.

Nos queda por tanto recuperar el 6% del empleo perdido y como la creación de empleo prevista en los datos oficiales es del 2% las cuentas son fáciles: nos quedan aún 3 años para recuperar el nivel de empleo previo al inicio de la crisis y hasta 2020 no habremos dejado atrás esta pesadilla.

Estos son los datos oficiales, querido lector, y ahora te toca a ti formarte tu propia opinión. El Gobierno de La Rioja nos miente cuando habla de que estamos mejor que los demás, que la crisis ya ha pasado, que se ha quedado atrás. Pero miles de riojanos (muchos de ellos vecinos nuestros) opinan lo contrario, opinan que siguen en crisis y no notan la recuperación. Y yo les creo a ellos, porque a muchos los conozco personalmente y porque además los datos oficiales aquí expuestos les dan la razón.

Lo dicho, con el empleo (con el pan nuestro de cada día) no se puede ni mentir ni jugar.