Elogio del sombrero

Me permitirán ustedes, caros y carísimas lectoras que, tal y como está el patio de Serapio, hoy me vaya por la tangente y no les dé aquí, con la irónica lija de mi indiferencia, al Pusdemón, al Mas, al Junqueras o la Gabriel, esos personajes para una ácida comedia de Boadella: la idea la brinda mi amigo Charly, el alquimista y, sin duda, habría exitosa candela en los teatros. Mas es el caso que para asedar témporas prefiero salir a esta ventana a hablarles a ustedes del sombrero, esa antiquísima prenda de vestir que sirve, en sus múltiples modalidades, géneros y especies, para cubrirse, tocarse, la cabeza y defenderla de este modo de las inclemencias del clima, del tiempo. Dicen algunos historiadores de tan extraordinaria prenda que los primeros gorros, dejando para más tarde sus partes, se los pusieron aquellos pitecántroposs llamado Adán y su novia Lucy en un día tristón, pues jarreaba de lo lindo allá por África, y que fue una de las primeras muestras de inteligencia de aquel bípedo implume del que provenimos casi todos: con una hojita de higuera le bastó: lo del pudor bíblico no tiene base científica. Sin embargo, otros sesudos estudiosos del asunto establecen que fue el sol quien indujo a las neuronas de un primate más evolucionado a protegerse el cacumen, allá por la China, y que usó las inmensas hojas de una o kiri. No discutiremos aquí las diferencias teóricas de unos y otros, allá cuentos. El caso es que cuando las glaciaciones y tal algún neandertal o quizá alguna cromañón se abrigaban las testas con gorritos y capuchones de piel, mayormente. Dejamos en claro, pues, que el uso del sombrero es una de las primeras muestras de inteligencia de estos seres que se dicen humanos. El sombrero es, además, una prenda liberadora, como así lo determinaron los griegos simbólicamente cuando imponían a sus manumitidos esclavos el gorro frigio, un gorrito marinero muy mono, muy mediterráneo, muy republicano y que, en Cataluña precisamente, llaman barretina y pusieron muy de moda los descabezando borbónicas cabezas en la Francia revolucionaria. Los griegos, tan clásicos, tan inteligentes, inventaron también -eso se dice- el , sombrero de paja de ala ancha para las labores agrícolas bajo la solana: filtra el aire y refleja los rayos solares refrescando la sesada: como hoy un buen panamá. Pero yo creo que lo inventaron los cimerios mucho antes. Desde entonces hasta acá la historia de la humanidad está repleta de boinas, bonetes, tiaras, mitras, capelos, castoreños, solideos, birretes y birretas (esas tan monas con pom-pom que lucen obispos y cardenales), tricornios, chambergos, cofias, bombines, bicornios, canotiés, fedoras, clochés, pamelas, trilbys, panamás, chisteras, de copa, tejas, chichoneras, cocas, teresianas, gorras de plato y cascos, muchos cascos y un etc. que no me cabe aquí. Lamentablemente el uso del sombrero decayó en este país a partir de los años '60 del pasado siglo, salvo en Andalucía, Extremadura y el agro valenciano. Remilgos, tonterías: «Ay, es que a mí no me sientan bien», «Ay, Jesús, qué vergüenza», «Es que me da reparo, qué van a decir...». Este año, este verano, he visto muchos. Y me he alegrado por nuestras fábricas de gorros y sombreros, tan pocas ya. Y por las sombrererías. Tan sólo una, y más que centenaria, tenemos en Logroño: , la tienda más antigua y bonita de nuestra urbe. Sí, ya sé que los chinos venden sus cosas y que hay bazares y chiringuitos playeros donde también se venden sombreros. Pero eso es otro rollo. Los sombreros tienen su protocolo, por lo general no escrito y muy diferente en cada país. En España, en un café, uno se destoca si se sienta (y si hay perchero, cosa no frecuente), y también en cualquier lugar de respeto: una iglesia, un teatro, un hospital, un despacho, una vivienda de otros, un acto público bajo techado, al besar en la calle a una dama, etcétera, cosas del tacto y la urbanidad. Y no como un cojonazos de edad provecta que aparecía el otro día en una fotografía de este periódico, sentado en un salón de actos universitario, con su pajizo trilby bien encasquetado, o esos jóvenes que no se quitan la puta beisbolera ni en misa. Acabo con otra: ¡pero qué bonito nos va a quedar el Instituto Sagasta! Dentro de un lustro se acabarán las meadas en la Glorieta porque pondrán un guardia para que no lo estropeen. Y ya saben: a , a por un fieltro de calidad para el invierno. ¿Cataluña, el 155, Pusdemón? Mejor una boina. Mental.