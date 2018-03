Educación: ¿para qué?

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Felicidad, el 20 de marzo es necesario reivindicar uno de nuestros principales objetivos como educadores: una educación que cree buenas personas, honradas, solidarias, comprometidas con el cambio social y, ante todo, felices.

Pero... ¿cómo conseguir esto?

Parece un lugar común en el imaginario colectivo la idea de que el sufrimiento es la clave del éxito. ¿De verdad creemos que la educación tiene necesariamente que hacer sufrir para triunfar? ¿A alguno de los posibles lectores de este artículo se le ocurriría volver a un restaurante en el que el servicio ha sido descuidado, maleducado y más, si cabe, cuando la comida se encontraba en mal estado?, ¿recuerdan ese viaje que con tanta ilusión habían preparado y que se convirtió en una pesadilla por la prepotencia del guía?

La escuela tradicional ha fomentado, trabajado y alimentado este modelo, según el cual el éxito personal y profesional es directamente proporcional al esfuerzo, sufrimiento y sacrificio. El mundo en el que vivimos prima, sin llenar de contenido, estos valores. Como si en el éxito nos redimiéramos de este valle de lágrimas en el que convertimos no solo la educación sino la vida misma. Pero, ¿alguien se ha cuestionado qué ocurre si no alcanzamos el éxito?, ¿sabremos gestionar la frustración por no lograr el tan ansiado objetivo? En definitiva, ¿podremos ser felices si después de todo el sufrimiento no triunfamos?

Por otro lado, seguro que han visto ese edulcorado anuncio de Ikea en el que se hace una crítica radical a los deberes, señalándolos como los grandes culpables de la falta de vida familiar en los hogares. Pareciera que el mensaje que se pretende transmitir, siendo antagónico al de la cultura del sacrificio, termina por ser tan banal e ineficaz como el primero. El discurso Ikea es un alegato que pretende liberar a los estudiantes del yugo del trabajo, el esfuerzo y la responsabilidad.

Una vez expuestos estos dos puntos de vista pedagógicos que han primado, o priman, hoy en día en nuestras aulas, estamos convencidos de que existe, y de hecho lo comprobamos en nuestro trabajo diario, una forma de educación en la que los alumnos se conviertan en personas felices y ciudadanos responsables, capaces de valorar positivamente el esfuerzo y de gestionar una sana felicidad. Para lograrlo, hacemos un especial hincapié en la atención individualizada del proceso formativo y educativo de nuestros educandos, siempre teniendo en cuenta que es el alumno el protagonista de su propio aprendizaje, y es él quien debe encajar las piezas de su puzzle. Nuestra experiencia como docentes nos ha enseñado que un trabajo coordinado, no solo entre profesores, sino incluyendo además a las familias, es la clave del éxito en la educación y un camino hacia la felicidad del alumno.