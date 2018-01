Cuando uno decide poner en su currículum que tiene un nivel de Inglés entre 'good' y 'very good', por mucho que se haya cubierto las espaldas diciendo que necesitará unas clases intensivas para lograr el nivel necesario (lo que quiere decir que de 'good' o de 'very good' bastante poco), puede acabar pasando un mal rato. Si le sucede a usted o a mí, que como cualquier español medio tenemos un 'acreditadísimo' nivel intermedio de Inglés (en plan 'mai teilor is rich'), es más que probable que acaben sacándonos los colores si a las primeras de cambio el entrevistador comienza a recitar a William Shakespeare y nos pide que sigamos.

El resultado puede ser tan catastrófico como alguno de los 'memes' que vuelan por la Red: -¿Nivel de inglés?; - Alto; - ¿Cómo se dice correr?; - To run; -Úselo en una frase; - Para Navidad prefiero 'To run' de almendras.

Pero claro, si uno es Francisco Pérez de los Cobos (expresidente del Tribunal Constitucional) y sueña con ser juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -que está en Estrasburgo, donde de español andan como yo de francés- quizá no sea buena idea alardear de poliglotismo. 'Ah, que esto no es en español... pues es que yo con el inglés...'. Algo así debió ser la entrevista (breve, se deduce) de Pérez de los Cobos. Un cero. Redondo. Perfecto. Inapelable.

Lo bueno es que todo esto sirve para humanizar un poco a los jueces, tan listos, tan serios, tan rígidos ellos. Seguro que ahora miramos a su ilustre señoría con cierta condescendencia. Pero claro, si ya hasta mienten los jueces (en su currículum), ¿qué nos queda? Lo mejor es que actualicemos el currículum. Nivel de inglés: Dora la Exploradora.