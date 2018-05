Me dicen que si te quiero

Da gusto caminar por nuestros pueblos y campos estos días en mangas de camisa. Pero casi nunca nos falta alguna pequeña preocupación. A mí, sin ir más lejos, me está ocurriendo que estoy cambiando de voz, a mis años, fíjese usted. Y usted dirá, ¿pues qué?, cualquiera sabe que, según vamos avanzando en edad, nuestra voz evoluciona. Nos ocurre a todos, desde Massiel a Kraus, de Marta Sánchez a Sabina. A este último, por ponerles un ejemplo certero, le quedan sus bellas letras de siempre y una garganta singular que emite unos sonidos semejantes a los del cascajo en una hormigonera. Los cantautores son así de originales, por suerte en este caso.

Lo de mi preocupación me viene de que, al estar jubilado, he querido buscarme un entretenimiento y desde hace un mes me he apuntado a una coral. Pensaba yo que ahí solo se ensayaban piezas aburridas, pero una amiga me informó de que también ensayaban rancheras y eso es lo mío, mis cuates. Ya me veía yo logrando las virguerías del Trío Calaveras interpretando «María Bonita» o superando el estilo de Lola Beltrán en «Que te vaya bonito». Mas que si quieres arroz, Catalina. Resulta que hemos cambiado de director y ahora nos ha venido una chica, y qué chica. Pues que le van las canciones antiguas de los pueblos, las agrícolas dice ella, y hay que recuperarlas. Una de ellas se titula «El sapo de la patata». Nos la explicó este jueves pasado porque afirma que, para que nos salga bien una pieza musical, primero hemos de entender y sentir el texto. Añadió que se refiere a una enfermedad -el escarabajo de la patata- que afectó a los patatares y comenzó a extenderse en tiempos de la Guerra Civil. Bueno, es curiosa; la letra contiene incluso la fórmula que emplearon para combatir al insecto, que me recuerda a una de aquellas fórmulas que se dice empleaban las brujas: «Se echa un poco de pimienta, / otro poco de clavillo, /simiente de esparraguera / y azafrán bien remolido, / caldo de borraja, / gotas de vinagre; /si de esto no muere, / moriremos de hambre».

En fin, que mi timbre comienza a sonar como de soprano o contratenor, no sé distinguir la cuestión demasiado bien. El domingo pasado me puse a probar la garganta en un cerro de mi pueblo al que denominan Tentenublo, me pareció oír un trueno a lo lejos, y un corzo que cruzaba el camino se me quedó mirando raro. Lo mejor será preguntarle a la señorita directora a fin de que disipe mi duda existencial. Lo hablé ayer con mi amigo Buenaventura en el almuerzo de los viernes y me aseguró que la moza va por el buen camino. «También nos enseña jotas Buenaventura: Me dicen que si te quiero / y yo, por disimular, / digo que no te conozco / ¡y no te puedo olvidar!». «Has dado en el clavo, Félix. Esa se la cantaba yo a mi novia en los años 40». Mi amigo toma el vaso de vino, bebe y se queda mirando al fuego del fogón. Creo que está viendo a la mujer que tanto amó, de la cual apenas suele hablar hacia afuera. Entretanto, en la calle el mundo vuela. Allá él.