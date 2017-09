La Diada del referéndum Las decisiones democráticas no se adoptan en las calles ni los avances se consiguen por el procedimiento de retorcer la legalidad Domingo, 17 septiembre 2017, 23:38

La sentencia del Constitucional de 26 de junio de 2010, que desactivaba y biselaba el nuevo Estatuto de Cataluña de 2006, que había obtenido el refrendo del Parlamento español, de la Cámara catalana y del pueblo de Cataluña en referéndum, fue la espoleta del estallido independentista que desembocará el 1-O en una gran frustración. Y en la Diada de hoy, los promotores del referéndum imposible harán lo posible por que la movilización cristalice las conciencias de los catalanes, exacerbe su veta patriótica y recupere la decaída ilusión del plebiscito, cuyo fracaso dejará tras de sí una estela de desolación parecida a la del 9-N. Las sucesivas diadas desde el inicio más remoto del 'procés' han tenido una carga crecientemente reivindicativa, que ha oxigenado a las formaciones más radicales, en tanto CiU se desmoronaba a medida que se iban conociendo las acusaciones de corrupción que alcanzaban en 2014 al patriarca Pujol y a toda su familia. En las elecciones autonómicas de noviembre de 2010, todavía CiU mantenía una posición claramente hegemónica (Mas logró 62 escaños), en tanto ERC caía de 21 escaños a 11 de la mano de Puigcercós. Pero ERC, representante del independentismo genuino, se iría recuperando a partir de aquella inflexión -subió a 19 escaños en 2012-, en tanto el catalanismo moderado perdía fuerza y emergía la CUP, que en 2012 conseguía 3 escaños que se convertían en 10 en 2015. Los grandes actores catalanes de hoy -Puigdemont, Junqueras, Iceta, Arrimadas, Coscubiela...- han surgido al calor del movimiento reivindicativo, y ninguno de ellos ha conseguido mitigar la confusión de un estado de cosas en que el soberanismo no alcanza la mayoría, pero exhibe un potente discurso mayoritario. Habrá, en todo caso, que mirar las manifestaciones de hoy con gran cuidado, para distinguir a quienes tratarán de excitar a las muchedumbres de quienes reclaman una solución política pactada y satisfactoria, que serán probablemente una gran pero poco distinguible mayoría. De cualquier modo, las decisiones democráticas no se adoptan en las calles, ni los avances se consiguen por el procedimiento de retorcer la legalidad. Por ello, el clamor de hoy será un síntoma, como siempre, pero no un dato significante ni mucho menos una constatación.