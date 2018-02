DESOBEDIENTES

Los reglamentos han caído tan bajo que no hay ninguna dificultad en saltárselos, y ahora estamos sobre-debatiendo la política lingüística, entre la 'omertá' de lo de los ERE y el rencor aplazado de 'Gürtel'. La recuperación de Pedro Sánchez, que tiene su mérito, porque recogió un PSOE desguazado, no sabemos dónde puede terminar, pero lo peor es que tampoco lo saben los militantes. Los únicos cantos de sirena que oímos son los de las ambulancias, mientras el PSOE no se pone de acuerdo sobre la educación en castellano. Algunos presidentes regionales insisten en que se reconozca ese derecho. Lo único cierto es que España, con todos los siglos a cuestas, está inconclusa. El lacónico Azorín, al que yo visité, asistido por Gaspar Gómez de la Serna, no contaba con un 'procés', ya que todo es imprevisible, especialmente el futuro.

¿Cómo se puede hablar de España mientras en Huesca el paro no rebase allí el 8% y en Cádiz supera el 30%? Dependemos los nativos del lugar donde vinimos al ancho mundo, porque las estrecheces son distintas y eso propaga la envidia, a la que pintan de amarillo. Quevedo decía que está flaca porque muerde y no come, pero jamás está desganada. Conmigo no va eso, porque entre tantas pérdidas a las que me somete el agravio de los años, he tenido que lamentar la del apetito. No de la sed, que permanece intacta y no únicamente es de justicia, sino de otros líquidos imponibles. Hay que reconstruir las instituciones mientras Pedro Sánchez acaba de cargarse los 'barones' trece meses después de que anunciara que se presentaba a las primarias frente a Susana Díaz. Todo huele a 'vendetta' y hasta esta apartada orilla llega el edor. Que nunca esperen nada los vencidos porque los momentáneos triunfadores son implacables. Y el 'procés' sigue ahí, como si nada, y el frío parece que se va.