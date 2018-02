Desempleo, violencia y nuevas costumbres

El otro día, en un conocido hipermercado logroñés, al ponerme en la fila para pagar, una joven empleada me sugirió que pasase los productos por las máquinas que cobran solas. Me miró con sorpresa cuando le respondí: «Está usted colaborando a que le quiten el puesto de trabajo», y sólo contestó: «Bueno, supongo que sí, ¡qué le vamos a hacer!». Algo parecido me ocurrió cuando le dije a mi sobrino, que compra todo por Internet, que se iban a quedar la mitad de los jóvenes sin trabajo, si seguían con esas costumbres, y me contestó: «Sí, es verdad, pero no se puede ir en contra de los tiempos». Yo no estoy tan seguro de que no se pueda ir en contra de los tiempos, sobre todo si las costumbres de los nuevos tiempos empujan a los jóvenes hacia el desempleo.

Es cierto que las generaciones están formadas por personas de su tiempo y que a cada generación, especialmente a las de más edad, le cuesta seguir los usos y costumbres de las siguientes, pero no necesariamente sus usos y costumbres han de ser mejores para la sociedad que los de generaciones anteriores; es más, algunos suelen equiparar o, mejor dicho, suelen intentar equiparar lo bueno para el gran negocio con lo bueno para la sociedad, lo cual, muchas veces, no deja de ser una falacia.

Ya decía Góngora: «Esto de enmendar costumbres, es peligroso y violento». Y, sin duda, no andaba desencaminado don Luis de Góngora y Argote, pues creo que algunas de las nuevas violencias que nos afligen tienen mucho que ver con las novedosas costumbres de estos tiempos. Un reciente informe de la fiscalía riojana, según nos contaba nuestro diario LA RIOJA, alertaba del incremento de la violencia juvenil, especialmente la violencia grave; también nos sorprende -a las generaciones maduras nos cuesta mucho asimilarla- la violencia sexual grupal, que últimamente acecha a las mujeres, pero no sólo a ellas, como hemos visto en el llamado caso de 'la Manada', o en otros más recientes de abusos y violaciones juveniles. ¿A qué se debe este sesgo violento de las costumbres? Probablemente tenga mucho que ver con esas nuevas modas generacionales, que llevan a nuestros niños y jóvenes a ocupar gran parte de su tiempo en redes sociales y en páginas extrañas de Internet. Se acostumbran, desde adolescentes, a considerar normales esas raras relaciones sexuales que proliferan en muchas páginas web de pornografía, así como a creerse las barbaridades que, a veces, se dicen en las redes sociales, que acaban viviendo en un mundo paralelo, que poco tiene que ver con el mundo normal y real. Y en los mundos paralelos cabe casi todo y todo se cree posible: violencias, abusos, sexo no consentido, etc. Y se les olvidan, si es que alguna vez las han leído, cosa que pongo en duda, las palabras de Moliere: «Nunca se entra, por la violencia, dentro de un corazón».