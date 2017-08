Descaro soberanista Jueves, 17 agosto 2017, 00:04

La Asamblea Nacional Catalana, una organización social cuyo único fin es impulsar el soberanismo, ha pedido a los partidos independentistas un consenso político previo para que la independencia salga adelante si el 'sí' obtiene en el referéndum «más votos favorables que votos contrarios sea cual sea el porcentaje de participación registrado». Los procesos soberanistas en los países políticamente desarrollados han generado arduos conflictos no sólo políticos sino también jurídicos y morales, y existe un cierto consenso en que no se puede plantear siquiera una ruptura de esta índole sin una mayoría muy cualificada que la apoye y sin una previa negociación política exitosa que concilie todos los intereses en conflicto. En cambio, la ANC y sus afines no sólo han apostado por vulnerar todos los principios y por enfilar el camino de la autodeterminación sin alcanzar siquiera el 50% de los votos en las elecciones autonómicas que sirvieron de punto de partida, sino que ahora también pretenden que se declare la independencia con tal de que gane el 'sí' supere al 'no'. Si en realidad los soberanistas están dispuestos a saltarse no sólo la ley sino también los más básicos criterios democráticos de representación y mayoría, ¿para qué el referéndum?