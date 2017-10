Democráticamente, debemos derrotarlos

Amo a España, mi país. Amo a Cataluña, parte fundacional de la nación española, el Estado más antiguo de Europa y fruto histórico de la unión voluntaria de Castilla y Aragón. Con muchos siglos de historia compartida, somos, en la actualidad, un país democrático, europeo y avanzado. Pero ahora, algunos, quieren destruir esa relación íntima, orgánica, conformadora. No lo conseguirán. No se puede concebir Cataluña sin España, ni España sin Cataluña. Soy andaluz y me siento profunda, esencialmente, orgulloso de ser español. Sé que muchas otras personas, legítimamente, tienen sentimientos opuestos al mío, igualmente respetables, pero también sé que tengo el mismo derecho democrático de expresarlos públicamente, tal y como ellos lo hacen con estruendo en sentido inverso. Y la democracia nos permite, gracias a la fuerza de los votos, convivir en libertad y armonía. Y tan democrático es pretender la independencia de una parte, como el querer la unidad del todo. Desgraciadamente, en estos momentos, una minoría independentista pretende hurtarnos a la mayoría de los españoles el derecho a decidir sobre nuestro propio futuro. Los menos, soberbios y furiosos, pensaron que lograrían imponer su visión a los más, que somos nosotros, sencillamente porque, hasta ahora, hemos guardado un prudente (¿o quizás cobarde?) silencio, cómplice necesario para la sinrazón que nos desgarra. Pero deben saber que ya no callaremos más.

Durante años pareció que nos avergonzábamos de nuestra patria común y de nuestros símbolos nacionales. Defender la idea de España fue considerado casi como una provocación ultra. Por eso callamos y bajamos la cabeza mientras algunos retiraban de las instituciones, impunemente, los símbolos españoles para mofarse de ellos, algo que jamás se hubiera permitido en ninguno de los países que nos rodean, como nos demostró, recientemente, la valiente reacción del cónsul de Francia en Barcelona. Hemos permitido que en colegios y escuelas se aliente el odio a España, que se arrincone la lengua, que se borre nuestro recuerdo. Pero hasta aquí hemos llegado. ¡Basta ya!

Se acabó la impunidad para golpistas, sediciosos y alborotadores. Ya no bajaremos más, sumisos y acomplejados, nuestra cabeza ante sus desmanes y desvaríos. O democráticamente los derrotamos, o serán ellos los que acaben con nosotros. Vivimos en un Estado de derecho y vamos a exigir el respeto a esa ley democrática, caiga quien caiga, le pese a quien le pese. El Rey -Conde de Barcelona, por cierto-, en un discurso tan contundente como oportuno, supo plasmar el grito silencioso de una mayoría de españoles y de catalanes, indefensos ante la bravuconería de los radicales y desamparados por un Estado ausente e inane. Esta grave crisis tiene culpables, y todos sabemos quiénes son. Pensaron que su sedición sería un camino de rosas, pero se verán desbordados por un sentimiento que ignoraron, el poderosísimo deseo de seguir unidos, en concordia y en paz, con el que comulga la mayoría de los españoles, catalanes, por supuesto, incluidos. Han logrado despertar el sentimiento telúrico que nos ha unido durante siglos. Somos españoles y queremos seguir siéndolo, conscientes y orgullosos de nuestra propia diversidad interna, riqueza que abona nuestra identidad compartida. Aquí todos cabemos y entre todos decidiremos nuestro futuro.

Durante años hemos estado sometidos al paradigma dominante de la descentralización. Descentralizar era lo bueno, lo democrático, lo avanzado. El mejor gobierno, el que más cedía; el facha, el que se negaba a ceder a unos pocos lo que era patrimonio de todos. Hemos debilitado el Estado para engordar los gobiernos regionales en mayor medida que ningún otro estado federal europeo. Pero no parece suficiente. Ya no se trata de descentralizar ni de autogobierno, sino, sencillamente, de destruir España. Hemos construido un artefacto autonómico, caro e ineficaz, que ya no trabaja para nosotros, sino que nos hace a nosotros trabajar para mantenerlo en su obesidad hipertrofiada. No nos hace volar, sino que nos aplasta cada día. Habrá que repensarlo, ahora que se ha rebelado contra nosotros. Cedimos y cedimos competencias a quien, en verdad, sólo quería destruirnos. Pensamos que la descentralización y el autogobierno satisfacería las ansias históricas de los nacionalismos varios, para, al final, comprobar con dolor que sólo ha servido para cebar a quien quiere dinamitar al Estado que les otorgó libertad y derechos. Nos hemos debilitado para hacerlos fuertes, poderosos y terribles. Todas y cada una de las competencias que les cedimos, cada resorte de poder que les transferimos, cada cesión que inocentemente les otorgamos, han sido utilizados de forma premeditada y alevosa para enseñar a odiar a lo que España significa, para dividir y confrontar. En cuanto se vieron con fuerza, atacaron. Llevaban años preparando el golpe. Vieron débil al Estado, y quisieron destruirlo. En su delirio, llegaron a creerse que sería fácil, pero se equivocaron trágicamente. No se enfrentan, en verdad, al gobierno de Madrid, sino al sentimiento ultrajado de una mayoría de españoles. No hay épica ni heroísmo en ello, sino deslealtad antidemocrática. No conocerán la gloria, sino el escarnio y el desprecio. Van a fracasar dejando tras esa deslealtad y traición un reguero de dolor estéril, pobreza económica, familias partidas y sueños quebrados. Que la historia y la justicia sea severa con ellos.

Nos queda un camino tan duro como necesario, restablecer la democracia y el respeto a la ley vulnerada. Debemos derrotar el golpe de Estado porque nuestra democracia, libertad y prosperidad están en peligro. No hay nada que negociar con los independentistas radicales, insumisos y sediciosos. Será el pueblo catalán y el español quien se exprese libremente en las urnas, cuando se les libere del secuestro institucional al que han y hemos sido sometidos. Que sepan que no se enfrentan al gobierno de Madrid, sino a algo mucho más poderoso y hermoso: al conjunto del pueblo español y al deseo de libertad, democracia y prosperidad de una sociedad catalana agotada por la tensión y la división a las que esos irresponsables la han abocado. Esa sociedad catalana, tolerante y sensata, no tolerará durante mucho tiempo a los totalitarios que, incumpliendo el propio Estatuto de Cataluña, acallaron la voz de letrados y de la oposición, para embarcarse en un delirio trágico que sólo les traerá dolor, empobrecimiento y desgarro. Que la ley y la democracia se restablezca. Por Cataluña y España.