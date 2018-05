Déficit policial Miércoles, 23 mayo 2018, 23:42

El déficit de plantilla que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil contabilizan en La Rioja arroja situaciones que no por anecdóticas dejan de ser intolerables. El ejemplo que aporta el portavoz del sindicato policial SUP a la información que hoy publica este periódico es elocuente: «En ocasiones, cuando el ciudadano se comunica con la jefatura, hay que explicarle que en ese momento no tenemos patrullas en la calle», descubre. El relato confirma, aunque no sea de manera científica, una sensación que seguramente no es minoritaria en la calle: las patrullas policiales, las más de las veces, brillan por su ausencia. Otro tanto ocurre en el medio rural de la región con la Guardia Civil, que tiene sin cubrir el 22,4% de los 1.512 efectivos asignados. Y aunque es cierto que La Rioja y Logroño pasan por ser una región y una ciudad seguras, puede ocurrir que el ciudadano no tenga esa impresión al carecer de lo que se denomina seguridad subjetiva, componente de la seguridad ciudadana que se refiere a las sensaciones del individuo respecto a su entorno. Y la escasa presencia policial en ese entorno alimenta la sensación de inseguridad más allá de lo que digan las estadísticas.