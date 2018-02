Déficit creciente Domingo, 25 febrero 2018, 23:36

El sistema de pensiones arrastra un déficit que tiende a volverse crónico y a incrementarse si tenemos en cuenta la evolución de la población en edad de trabajar respecto a quienes alcanzan la de jubilación. El hecho de que 38 provincias, entre ellas La Rioja, no llegan al mínimo de sostenibilidad, de dos cotizantes por cada pensión, lo dice todo cuando resulta difícil imaginar que esa situación pueda mejorar gracias a la creación de empleo si su aumento (3,4%) no se ve acompañado por un porcentaje similar en cuanto a los ingresos por cotizaciones. Ello cuando la pirámide de población muestra un creciente envejecimiento. Es el problema más importante al que se enfrenta el Estado del bienestar en España. Y sin embargo, una especie de sordina colectiva parece atenuar la percepción de su gravedad. Actitud en la que coinciden actores políticos y agentes económicos y sociales. Nadie parece en condiciones de ofrecer una solución, pero no por ello los actuales responsables deberían dejar el problema para quienes les sucedan. Porque cada día que pasa es más necesario buscar medidas para la sostenibilidad de la Seguridad Social.