EL DECRETAZO

Las leyes de desconexión son aprobadas por la vía más rápida que propone Puigdemont, que es que nadie le discuta nada, no sea que tengan razón los que no están de acuerdo. Mientras, las peticiones de asilo crecen hasta el punto de haberse cuadruplicado en el primer semestre del año pasado. Más de 5.000 proceden de Venezuela. Eran los tiempos, casi próximos, en los que citábamos al padre Rubén Darío, antes de que la dictadura chavista hubiese establecido la plusmarca: 126 muertos, 2.000 heridos, 5.326 detenidos y 676 presos políticos, según las estadísticas más solventes. Sangre de Hispania fecunda. Todo esto sucede mientras Puigdemont dice que «Cataluña debe tener un ejército» y acusa al Gobierno de hacer política con la seguridad al no autorizar el acceso de los Mossos a Europol.

Los atentados yihadistas han aumentado las peticiones de asilo. Los pobres seguimos creyendo en milagrerías y que alguien vendrá a salvarnos, pero lo que le urge al Govern y a la CUP es que se produzca ya el choque con el Estado. El PP le pide al PSOE que reconozca sus méritos en la lucha policial, incluidos los Mossos, que consiguieron que 727 yihadistas fueran detenidos. Coinciden también estos éxitos con el anuncio de EE UU de una respuesta contundente al misil de Corea que sobrevoló Japón para caer al mar, a sólo 1.200 kilómetros de territorio japonés. ¿A qué le llamará Trump 'una respuesta contundente'? Las «ínclitas razas ubérrimas» son ahora paupérrimas, pero nuestro Rajoy sigue creyendo que al terrorismo se le vence con unidad y reformas legales. La embajadora de Estados Unidos reclama mano dura. Dice que el lanzamiento del misil es inaceptable, pero lo que realmente no podemos aceptar es la realidad. Ni que el 12,5% de todos los contratos que se firman en España sean de camareros.